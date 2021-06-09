رئيس برج العرب: إنشاء مدرسة تضم 3 مراحل تعليمية ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، إنه سيجري إنشاء مدرسة مكونة من 11 فصل في الإسكندرية، لرعاية أبناء مدينة برج العرب، وستضم مراحل مختلفة، تشمل روض الأطفال والابتدائية والإعدادية.

وأضاف «يوسف»، خلال استضافته في برنامج «أحداث اليوم»، المذاع على فضائية «extra news» اليوم الأربعاء، أن المدرسة ستضم ملعبا كبيرا ثلاثي، يضم 3 لعبات، وسيوجد سور كبير، وغرف أمن، وغرف مدرسين ومعامل للفيزياء والكيمياء.

وأكد رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، أن المنطقة تضم وحدة معالج مياه تقع على مساحة 15 فدان، كما توجد 3 وحدات رفع تخص الصرف الصحي، لافتا إلى أن منطقة أبو صير توجد بها إنشاءات جديدة لخدمة 135 ألف نسمة.

وأشار رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى أن كل قرية يوجد بها تصور لإنشاء مركز شباب خاص بها في الوقت الذي توجد مراكز في أغلب القرى.

وتنفذ الدولة المصرية مبادرة حياة كريمة من أجل رفع حياة المواطن وتنشر المبادرة على موقع الإلكتروني الخاص بها الإنجازات التي حققتها حيث تخدم 1300 قرية و20 محافظة و18000000 أسرة و90000000 مواطن، في ظل اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئس عبدالفتاح السيسي، بأحداث فارق في حياة المواطنين من أجل تحقيق التنمية الشاملة والاستدامة، على الرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.