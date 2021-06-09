عاجل.. تشييع جنازة خطيب الأوقاف بالدقهلية وسط إجراءات أمنية

شيع أهالي قرية «الصلاحات» مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، جنازة الشيخ وليد عمر عز الدين، 48 سنة، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والذي لقي مصرعه مساء الثلاثاء على يد ابن خالته في القرية؛ لخلافات قديمة بين العائلتين والتي انتهت بمقتله بطعنات وجهها له المتهم بسلاح أبيض «مطواة» وذلك بعد أن انتهى الطب الشرعي من تشريح الجثة لعمل تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وصول الجثة لمقابر القرية

ووصلت الجثة في سيارة إسعاف إلى مقابر القرية، وكان في انتظار وصولها أهالي القرية والذين أدوا صلاة الجنازة في المقابر، وشيعوه إلى مثواه الأخير.

انتشار أمني في القرية

وشهدت القرية انتشارا أمنيا مكثف لمنع حدوث أي أعمال عنف أثناء الجنازة أو بعدها وللعمل علي استقرار الحالة الأمنية داخل القرية.

ومن جهة أخرى قرر المستشار محمد رجب، رئيس نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، اليوم، حبس المتهم بقتل الشيخ وليد عمر عزالدين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها، وصرح بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحها، وطالب بإعداد الصفة التشريحية للمتوفى.

واعترف المتهم ويدعى «ع. ا.»، طالب بكلية هندسة خاصة في مدينة المنصورة، في تحقيقات النيابة العامة، بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات قديمة مر عليها حوالي عامين، رغم أنهما تربطهما صلة قرابة إذ أن المتوفي ابن خالته.

ورصدت كاميرات المراقبة في المنطقة التي وقع فيها الحادث «شارع الشواهين»، جزءا مما حدث في المشاجرة التي وقعت بين «أولاد الخالة»، عندما وقعت مناوشات بين المتهم والمجني عليه.