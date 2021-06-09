تفاصيل مقتل إمام مسجد بالمنصورة.. «المتهم مزق وجهه بـ3 طعنات»

كشفت تحقيقات مقتل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، بالأمس، عن تفاصيل مرعبة إثر تعرضه لتقطيع وجهه بسلاح أبيض «مطواة» على يد شاب بكلية الهندسة ووجه إليه أكثر من 3 طعنات في وجهه «قطع وجهه» بعد أن سقط على الأرض، ما تسبب في مصرعه في الحال، في قرية «الصلاحات» مركز بني عبيد، وذلك بسبب خلافات أسرية ومصاهرة بين شقيقة المجني عليه بعد طلاقها من شقيق المتهم، والذي تم ضبطه واعترف بتفاصيل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

كاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

وكشفت كاميرات المراقبة في شارع الشواهين بقرية الصلاحات تفاصيل مقتل الشيخ وليد عمر عز الدين، 53 عاما، مقيم في قرية الصلاحات، وتعرض له شاب يدعى «ع. ا.» طالب بكلية هندسة خاصة في مدينة المنصورة، ووجه له أكثر من 3 طعنات متعددة قاصدا وجهه فقط، حتى «قطع له وجهه»، وسقط على الأرض جثة هامدة.

ورود بلاغ بوصول إمام وخطيب جثة هامدة

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد، ببلاغ من مستشفى دكرنس العام بوصول الشيخ وليد عمر عز الدين، في العقد السادس من العمر، من قرية الصلاح مركز بني عبيد، جثة هامدة ادعاء تعدٍ من آخرين.

خلافات مصاهرة سبب الحادث

وبالفحص تبين أن وجود أن شقيقة المجنى عليه كانت متزوجة من شقيق المتهم، ووقع الطلاق بينهما منذ فترة، إلا أن الخلافات دبت بينهما، وعند لقاء المتهم والمجني عليه في شارع الشواهين بالقرية، أخرج الطالب مطواة من ملابسه وظل يمزق في وجه القتيل بالمطواة حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه.

وتمكنت مباحث بني عبيد من إلقاء القبض على المتهم والذي اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.