لطلبها الاعتماد على نفسه.. إحالة أوراق قاتل ابنة «عمته» بقنا للمفتي

قررت محكمة جنايات قنا، مساء اليوم الأربعاء، إحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، لقيامه بقتل ابنة عمته وسرقة أموالها، صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى، وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك.

تعود أحداث القضية إلى 12 يونيو من العام الماضي 2020، عندما تلقى مدير أمن قنا إخطاراً بورود بلاغ يفيد باشتعال النيران في منزل بقرية «الأشراف الشرقية»، بدائرة مركز قنا، ومصرع فتاة ونجاة طفلة.

وكشفت تحريات فريق البحث، بإشراف اللواء عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، عن أن وراء الحادث شبهة جنائية، وتبين أن مرتكب الحادث ابن خال المجنى عليها، المدعو «عبد الرحمن ح. ع.»، 23 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي، حيث طلب منها مبلغاً مالياً فرفضت، وبعد يومين زارها في منزلها، وأصر على الحصول على مبلغ مالي لمروره بضائقه مالية، ولكنها أصرت على الرفض، فقام بمغافلتها وانهال على رأسها بقطعة حديدية، حتى تأكد من وفاتها، وقام بسرقة 15 ألف جنيه كانت في منزل القتيلة، ثم أشعل النار في المنزل، لإخفاء معالم الجريمة، وفر هارباً.

تم تشكيل قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهم، واعترف أمام العميد أمين سند، رئيس المباحث، بارتكاب جريمة قتل ابنة عمته، وأبدى ندمه الشديد على فعلته، وقال إن المجني عليها كانت تمتلك أموالاً كثيرة، وتساعد الكثيرين من أهل القرية البسطاء، خاصةً في زواج الفتيات، وكانت تساعده أيضاً في تلبية بعض مطالبه المالية، ويوم الحادث ذهب إلى منزلها، وجلس معها فترة في المنزل، وطلب منها مبلغاً مالياً كبيراً، إلا أنها رفضت وطلبت منه الاعتماد على نفسه.

وأضاف المتهم أنه فى لحظه شيطانية، شاهد مبلغاً مالياً بجوار التليفزيون، فغافل المجني عليها وقام بضربها بقطعه حديدية على رأسها، حتى فقدت وعيها، واستولى على مبلغ 15 ألف جنيه، ثم قام بإشعال النيران في المنزل لإخفاء معالم الجريمة، وتم إحالة المتهم لمحكمة جنايات قنا محبوساً، بتهمة القتل العمد والسرقة، والشروع فى قتل طفلة أخرى، كانت في المنزل وقت ارتكاب الجريمة.