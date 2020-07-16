تمكنت مباحث نجع حمادي اليوم من ضبط قاتل عمته في قنا، لخلافهما على تقسيم منزل بالميراث، وتقسيم بعض المقتنيات القديمة الموجودة فى المنزل، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

كان اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا تلقى إخطارا بالعثور على جثة فهيمة. م ٨٠ سنه "ربة منزل"، ملقاه فى منزلها بقرية الشاورية في بجع حمادى، وبها آثار ضرب فى الرأس.

وتبين أن مرتكب الحادث محمود.م. ع "عامل"، ابن شقيق المجنى عليها، حيث نشبت بينهما مشادات كلامية لخلافهما على تقسيم منزل بالميراث وبعض المقتنيات القديمة الموجودة فى المنزل، وقام المتهم بضرب عمته بالشومة على رأسها عدة مرات حتى لقيت مصرعهما وفر هاربا، تم ضبط المتهم الذى اعترف أمام العميد أمين سند رئيس المباحث بارتكاب الحادث.