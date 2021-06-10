أسعار الدواجن اليوم الخميس 10-6-2021 في مصر

سجلت أسعار الدواجن استقرارا في السوق المحلية اليوم الخميس الموافق 11 يونيو، بمشتقاتها كافة، إذ لم تتغير الأسعار منذ عدة أيام.

وفي هذا الصدد، وفي ضوء ما نقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية الموافق الخميس الموافق 10 يونيو، وفقا لما ذكره عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، في المزرعة إلى 27 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يصل يتراوح من 29 إلى 31 جنيها، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ووصل سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 38 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض بالمزرعة عند سعر 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وجاءت أسعار الدواجن بمشتقاتها في الأسواق المحلي كالآتي.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم الخميس إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم الخميس بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 69 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا.

- وسجل أرانب فريش 85 جنيهًا.

- ووصل سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 43 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.