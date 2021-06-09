 تسليم الوحدات التجارية بسوق النيل الحضاري في رأس البر

تابعت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، مساء اليوم الأربعاء، الإجراءات التي نفذتها اللجنة المشكلة برئاسة اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وعضوية اللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، لتسليم الوحدات التجارية بسوق النيل الحضاري، بشارع 33 بالمدينة، للمستحقين ممن ينطبق عليهم الشروط، عقب إجراء قرعة علنية مؤخراً.

إجراء قرعة علنية لتسكين الوحدات التجارية بسوق النيل الحضاري في رأس البر

ووجهت محافظ دمياط بسرعة تسكين الوحدات التجارية بالسوق، الذي تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، ضمن سلسلة التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك للقضاء على العشوائية بتلك المدينة السياحية، وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق، حيث يتضمن السوق وحدات تجارية ومقر إداري ودورات مياه، كما تم تنفيذه وفقاً لاشتراطات منظومة الدفاع المدني.

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ونفذت الوحدة المحلية بالمدينة، برئاسة اللواء حسين لبيب، بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة، استهدفت عدد من المناطق بالمدينة، خاصةً شارع النيل، ومنطقة السوق العمومي.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط عدد من المخالفات ومصادرة الإشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، وتتواصل هذه الحملات بشكل مستمر للتصدى لتلك المخالفات، والارتقاء بالمظهر الحضاري العام للمدينة.