قاتل نجله في «المعصرة»: خنقه بعد صلاة الفجر.. والمحكمة تجدد حبسه

ما زالت التحقيقات مستمرة، في قضية القتل التي شهدتها منطقة المعصرة التابعة لمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، حيث يبلغ من العمر 20 عامًا، قتل على يد والده، الذي ادعى أنه قتله بسبب تعاطيه المخدرات.

جريمة الفجر

بدأت القصة بمشاجرة بين الأب ونجله في إحدى الليالي، بعد عودة المجني عليه إلى المنزل متأخرًا، الأمر الذي تدخل فيه الجيران، بعدما سمعوا صوت الشجار بينهما، فتوجهوا إلى المنزل، ونجحوا في إبعاد الأب عن نجله، الذي كان مقيدًا بالحبال أمامه، بحسب قول شهود العيان.

ظن جيران المجني عليه، أن والده عفا عنه، فعادوا مرة أخرى كل إلى بيته، وفي الصباح الباكر اكتشفوا الجريمة بمجرد خروج الأب من المنزل، فعندما ذهبوا إلى ابنه للاطمئنان عليه وجدوه جثة هامدة.

الأمن يحقق في الواقعة

الأب خنقه فجرًا تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا بالواقعة، ليحضر على الفور قوة من ضباط المباحث إلى مسرح الجريمة، وبعد عمل التحريات اللازمة، وتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على الجاني.

وبمواجهة الأب بما توصلت إليه التحريات، اعترف بارتكابه الجريمة، وقال أنه قتل المجني عليه بسبب تعاطيه المخدرات، وأنه قتله خنقًا بعد صلاة الفجر، إلا أن شهود عيان من جيران المتهم والمجني عليه، نفوا رواية الأب حول تعاطي القتيل للمخدرات.

استمرار حبس القاتل

بعد تحرير محضر بالواقعة، أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وأقوال شهود العيان، واعترافات الأب، أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي لبيان الأسباب الحقيقية للوفاة.وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم أمر بعد ذلك قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان بتجديد حبس المتهم 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات.