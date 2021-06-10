مستشار رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة للانتقال إلى العاصمة الإدارية

كشف الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، تفاصيل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه ستنقل دواوين الوزارات فقط للعاصمة الإدارية، ووفرت وحدات سكنية في مدينة بدر، خاصة للموظفين المنتقلين إليها، كما أن الانتقال إليها الهدف منه خلق نظام عمل حكومي جديد.

وأضاف «محمود»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بعض الموظفين استبعدوا من النقل للعاصمة الإدارية؛ لأنه قارب على خروجه على المعاش، وهناك بعض الموظفين سينتقل من منازلهم إلى العاصمة يوميا، مؤكدًا أنها ليست مبانٍ جديدة، لكن ثقافة الموظفين ستتغير بشكل كلي، وآليات العمل الحكومة كذلك.

وأكد مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن كل التعامل مع الموظفين في العاصمة الجديدة سيكون إلكتروني، لافتا إلى أنه سينقل حوالي من 50 إلى 60 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة، و33 وزارة، ثم مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الجهات الحكومية، وقد يستغرق ذلك 3 أشهر، كما ستنقل دواوين الوزارات، ما عدا بعض الأقسام وخدمات العملاء، وسيتبع ذلك العمل على تقديم الخدمات بشكل إلكتروني.

وتابع: «تم تقييم الموظفين في محاور اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي والمهارات الشخصية، بناء على برنامج دولي معترف به عالميًا، بالإضافة لعدد من البرامج التدريبية؛ إذ سيحصل كل موظف على كارت تدريبي».