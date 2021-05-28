هاني يونس ينعى والد الكاتب الصحفي محمود مسلم

نعى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد محمود مسلم، والد النائب محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، ومصطفى مسلم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكتب «يونس» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خالص العزاء للصديق العزيز الكاتب الصحفي محمود مسلم، في وفاة والده، تغمده الله برحمته».

وأضاف: «خالص العزاء للصديق العزيز الكاتب الصحفي محمود مسلم، في وفاة والده، تغمده الله برحمته».

وودع الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والده الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «مسلم»: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الحاج محمد محمود مسلم ، ودع الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وبعد رحلة كفاح طويلة فى تعليم وتربية 5 أبناء يفتخرون به أبد الدهر، والمساهمة في العمل الشعبي والاجتماعي والخيري في بلده قرية الشيخ زين الدين بطهطا سوهاج، وفي حدائق القبة بالقاهرة، وفي حب الأهل والناس في كل مكان عمل به أو عاش فيه».

وأعلن «مسلم» تفاصيل الجنازة والدفن قائلًا: «ستقام صلاة الجنازة غدا السبت بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفنة بمقابر الأسرة بمدينة نصر بجوار مسجد المشير، أرجوكم ادعوا له فقد تحمل خلال الفترة الأخيرة أوجاعا كثيرة بسبب المرض».

ودعا الله له قائلًا: «اللهم اجعلها شفاعة له، اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و أكرم منزله.. اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله، وذرية خيرا من ذريته وزوجا خيرا من زوجه.. اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود»