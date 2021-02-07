المخرج محمود كامل يعلن انضمام هاني عادل لمسلسل «شقة 6»

أعلن المخرج محمود كامل، انضمام الفنان هاني عادل، لأبطال مسلسل «شقة 6» والذي من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم.

وقال «كامل» خلال تصريحات صحفية بأن مسلسل «شقة 6» ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق، وتدور أحداثه داخل إحدى العمارات السكنية بين الجيران، مما يسفر عنها مجموعة من المواقف ذات الطابع الاجتماعي المغلفة بمشاهد رعب، مشيرًا إلى أن المسلسل يعد تجربة جديدة للدراما المصرية.

وأعلن المخرج محمود كامل مؤخرًا انضمام الفنان هاني عادل لأبطال المسلسل والذي من المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القادمة، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد حاتم وصلاح عبدالله وحمزة العيلي وتامر نبيل ورحاب الجمل وسما إبراهيم وغيرهم من الفنانين.

والمسلسل من تأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب.

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمود كامل في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل «إلا أنا»، والذي أخرج من خلاله حلقات حكايتي «أول السطر، أمر شخصي» وحقق المسلسل نجاحاً كبيرة خلال فترة عرضه.

وعلى جانب آخر كان الفنان هاني عادل قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بظهوره كضيف شرف خلال أحداث مسلسل «لما كنا صغيرين» من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة وريهام حجاج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.