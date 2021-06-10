فقرات خاصة لاستقبال السياح بفنادق الغردقة

أعدت فنادق الغردقة فقرات خاصة لاستقبال السياح لدى وصولهم بفرق الانيميشن وأنغام الموسيقى والأغاني الشعبية، في جو سادته حالة من البهجة والتقط السياح الصور التذكارية مع العاملين بالفنادق.

وقال محمد حمدي مدير فندق سياحي بالغردقة، إن الفنادق تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة الداخلية والخارجية، في ظل توقف المهرجانات والحفلات، كنوع من أنواع الترفيه لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة، َوسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين

و أطلق خبراء التسويق السياحى مبادرة «يلا نروح الغردقة كل ويك أند»، لتشجيع السياحة الداخلية للغردقة عقب اختيار موقع السياحة العالمى «تريب أدفايزر»، مدينة الغردقة كثانى أفضل مقصد سياحي على مستوى الشرق الآوسط لعام 2021 بعد مدينة دبى الإماراتية .

وأوضح محمد عيد خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر أن فكرة المبادرة جاءت لتنشيط السياحة الداخلية وجذب الانتباه إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية الفريدة .

يذكر أن فنادق الغردقة شهدت انتعاشة سياحية حيث ارتفعت نسبة الإشغالات لأعلى معدلاتها منذ جائحة كورونا ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50% وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، ورفعت فنادق الغردقة ومرسى علم لافتة كاملة العدد بسبب الإقبال الكبير من نزلاء الفنادق السياحية على قضاء العيد على شواطئ الغردقة ومرسى علم وذلك َوسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء