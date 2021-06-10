فرقة «المدفعجية» تعلن تقديم فيلما عن قصة حياتهم

أجرى مراسل برنامج «إنسيدر»، المذاع عبر قناة «دبي» حوارًا مع الديزل وسعيد دولسيكا وإسلام شندي، أعضاء فرقة المدفعجية، داخل إحدى ملاهي منطقة السلام بالقاهرة.

وكشف أعضاء فريق المدفعجية أنهم يصوروا كليب جديد بعنوان «ريح حبة»، في منطقة السلام التي نشأوا فيها.

وقال سعيد دولسيكا، عضو فرقة المدفعجية: «هي أساسا منطقتنا واحنا عاوزين اللينك بينا وأهل منطقتنا يبقى موجود عشان ميقولوش بعدنا عنهم والنجوم راحوا فين واننا موجودين وبنصور ومتحمسين للتصوير في بلدنا».

بينما قال ديزل: «كنا حابين نطلع السلام بالمناطق بتاعتها وأصحابنا ونعمل أجواء كده جديدة بالنسبة لنا حتى في التصوير».

وفي سياق متصل، كشف المدفعجية عن نيتهم تصوير فيلم يحكي قصة حياتهم، وقال الديزل: «الفيلم من إنتاج جمال العدل وبيكتبه مدحت العدل وده شرف كبير لينا طبعا».

بينما تحدث إسلام شندي عن تعرض الأغنية الأخيرة التي غنوها مع الفنانة نيلي كريم للظلم الكبير؛ نظرًا لطرحها في توقيت غير مناسب.

وأعرب الديزل عن سعادته لتقديمهم عملا غنائي مع الفنانة نيللي كريم، معتبرًا أن هذا شرف كبير لهم، رغم عدم تحقيق الأغنية لمشاهدات.