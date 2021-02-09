مدحت العدل يصدر ديوان «فوضى المشاعر».. وطرح «المدفعجية» في عيد الأضحى

أصدر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، ديوانه الجديد بعنوان «فوضى المشاعر»، عن دار نهضة مصر للنشر، ومن المتوقع طرحه فى المكتبات خلال الأيام المقبلة، كما يواصل كتابة سيناريو فيلم «المدفعجية»، تمهيدا لطرحه في درو العرض السينمائي في عيد الأضحى المقبل.

وأضاف «العدل» في تصريحات لـ«الوطن»: الديوان هو التجربة الثالثة بعد ديواني رصيف نمرة 5، وشبرا مصر، ويضم ديوان «فوضى المشاعر» 32 قصيدة عامية، من بينها: الديكتاتور، فنان، مرة ركبت القطر، شاعر، عسكرى مرور، بدأت العمر، استنى يا موت، درويش، عربية عفش، كل واحدة فى أوضة، لبنان، لو ناوى تحب حد بجد – نفس - فوضى المشاعر- هى دى مصر.

وتابع: والموضوعات التى يتناولها الديوان الانتقال من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في المشاعر، من اليقين إلى الشك أو العكس، أي حالات التناقض في المشاعر، ومنها التصوف، وجزء من خلاصة تجربته في الحياة وبعض المتغيرات في حياته الشخصية، ولذلك يأتي العنوان (فوضى المشاعر).

إهداء الديوان:

وأكد العدل: الديوان الماضي أهديته لسامي العدل، أما هذا الديوان فهو إهداء إلى الأشياء التى كونت منى مدحت العدل، هى قصيدة مطلعها:

إهداء للحظة الحاجة اللى ولدت الشغف للحظة الرفض اللى حبلت الحياة لعم توما وياني وأخوه هو أول طريق الفلسفة والاتجاه ولأمى سيدة الكون اللى ضحكتها صلاة..للزمن الذي صنع منى هذه الشخصية.

طرح فيلم «المدفعجية» في عيد الأضحى بدور العرض:

وتابع «العدل»: أوصل كتابة سيناريو فيلم «المدفعجية» ويتناول ظاهرة أغاني المهرجانات التي حققت انتشارا واسعا بين الجمهور في العالم العربي، وأسباب رواجها من خلال أعضاء فرقة «المدفعجية»، إضافة إلى مجموعة من النجوم، منوها بأن فرقة المدفعجية هى أول فرقة قدمت مهرجانات، والفيلم من إنتاج العدل جروب وإخراج ماندو العدل، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في عيد الأضحى.

وأضاف: وانتهيت أغنية لكارول سماحة في مباردة «اتكلم عربي»، مشيرا إلى أنه كتب أغنية في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تلحين ميشال فاضل وغناء كارول سماحة، وتم الانتهاء من تلحينها يجري حاليا توزيعها ومن المتوقع طرحها في خلال شهر.

يشار إلى أن مدحت العدل طبيب مصري وكاتب وشاعر وسيناريست له العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والغنائية الشهيرة.

صدر له ثلاثة دواوين شعرية «رصيف نمرة 5» و«شبرا مصر» وهذا الديوان، من أشهر أفلامه «مافيا» و«همام في أمستردام»، ومن أشهر مسلسلاته «حارة اليهود».