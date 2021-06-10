كفاح مطربي المهرجانات في عيونهم.. «شاكوش وكمال وبيكا والمدفعجية»

يرى مطربو المهرجانات أنّهم مثال للكفاح والنجاح، ويتحدثون دائمًا عن صبرهم حتى وصولهم للمكانة التي أصبحوا عليها، لدرجة أنّ أحد فرق المهرجانات تصور فيلما عن قصة حياتها، تروي فيه قصة كفاحها وكيف كانت وماذا أصبحت، وفي السطور التالية، نقدم لكم تصريحات من مطربي المهرجانات عن كفاحهم في عالم الغناء، وهو كما يلي:

عمر كمال: مفيش حاجة بتيجي بالساهل.. اركن شهادتك على جنب

نشر عمر كمال صورة له وهو يعمل في ورشة، وصورة أخرى بعد احترافه الغناء، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «مفيش حاجة بتيجي بالساهل، هتقعد تقول أحط الشهادة فين وبص مين معاه وبص مين جاب إيه هتقف مكانك ومش هتتحرك، الدنيا والأيام بتجري ولو ملكش قلب تسعى وتجازف وتجرب الدنيا هتفرمك وهتبقى زى الكتير اللي تايهين فيها».

وتساءل كمال: «اتعلمت واخدت شهادة؟، أنا برضو اتعلمت وأخدت شهادة طلعت مش لاقي شغل، أهلك صرفوا دم قلبهم عليك، أنا برضو زيك، بس أنا مقعدتش اشتكي حالي وأقول حال البلد وأقول كاني وماني، نزلت أشتغل بأيدى وقولت حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب».

وتابع: «اشتغلت كل حاجة، جريت في كل السكك اللي ممكن توصلني للنجاح، بتعامل وبوصل لكل الناس اللي ممكن اشتغل معاهم ويضيفوا ليا، بشغل دماغي وبتعلم وبحاول أفهم الدنيا والسوق رايحين فين واعمل اللي يعجب الناس، قول الحمد لله ولو لقيت غيرك في نعمة قول ربنا يزيده ويديني».

وأثار عمر كمال الجدل بسبب صورة نشرها عبر حسابه على فيس بوك، تُظهر عددا من الجوائز التي حصل عليها، وبينها درع اليوتيوب الذهبي، وعلق عليها: «اركن شهادتك على جنب وشمر واشتغل وحقق حلمك».

ولقيت الصورة التي نشرها كمال، غضبا من رواد فيس بوك، الذين تداولوها على نطاق واسع، وتسببت في هجوم من المتابعين، الذين اعتبروا المنشور سخرية من الشهادة والتعليم.

وبعد الهجوم الكبير على الصورة والتعليقات عليها، بأنّ مطرب المهرجانات يسخر من التعليم والشهادة وأحلام الشباب وطموحاتهم، عدّل عمر وصف الصورة، وأضاف جملة «لو ربنا ما أذنش واشتغلت بيها» بعد جملته السابقة «اركن شهادتك على جنب».

حمو بيكا يوجّه رسالة للمعترضين على أجره من المهندسين والأطباء

ووجّه حمو بيكا رسالة خاصة للأطباء والمهندسين، الذين اعترضوا على المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها، في الوقت الذي يحصلون فيه على رواتب بسيطة.

وقال بيكا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «لحظات جريئة»، الذي أُذيع الموسم الرمضاني الماضي عبر فضائية «القاهرة والناس»: «هو هيفضل يقول كده وهيفضل طول حياته يقول كده، ولو شايفين إن الهرم مقلوب يروحوا يعدلوه، ركز في شغلك حضرتك انت مهندس هاتني أبقى مهندس زي، إيه المشكلة».

وتابع: «أنت راجل أهلك صرفوا عليك وبقيت مهندس ومتعلم، وأنا راجل شقيت وطلعت من الصفر وطول حياتي شقيان وتعبان وكنت أنا بشقي وبتعب وبنام في الصحراء وعلى التراب والرملة وأنت كنت بتنام على فرشتك وأهلك بيعلموك وبيصرفوا عليك».

واستطرد: «احمد ربنا إن أهلك صرفوا عليك وبقيت مهندس قد الدنيا وشغل دماغك، ولا أنت عايز تنام والفلوس تيجي لك والحياة هنا غلط، وفيه مثل بيقول اللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته».

حسن شاكوش: كنت بجيب بقسماط عشان ساعات مكانش في عشا في البيت

بكى مغني المهرجانات حسن شاكوش، على الهواء، متأثرًا بتقرير تلفزيوني عرضه برنامج «كل يوم»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة ONE، حيث تحدّث شاكوش، خلال استضافته بالبرنامج، عن الظروف الصعبة التي مرّ بها طوال فترة حياته: «في ناس بتحكم عليّ من بعيد، وجه عليّ وقت كانت الظروف المادية صعبة جدًا».

وأضاف: "أمي كانت بتقولي أنت عندك عزة نفس مش عند حد، عمري ما رحت لحد وقلتله هات جنيه، وأكتر الأوقات مكانش بيبقى معايا إلا مفتاح الشقة والبطاقة، وساعات كنت باخد 2 جنيه من والدي».

وأردف: «ساعات كنت ممكن أجيب ربع كيلو لبن بجنيه، وكنت بجيب بقسماط عشان ساعات مكنش في عشا في البيت، وكنت بعمل براد شاي سادة، وكنت بكسر البقسماط جوه اللبانة، وده بيبقى العشاء بتاعي ساعات».

المدفعجية يقدموا فيلم عن قصة حياتهم

كشف الديزل وسعيد دولسيكا وإسلام شندي، أعضاء فرقة المدفعجية، عن تقديمهم لفيلم عن قصة حياتهم، خلال لقائهم مع مراسل برنامج «إنسيدر»، المذاع عبر قناة «دبي» داخل إحدى ملاهي منطقة السلام بالقاهرة.

وكشف المدفعجية عن نيتهم تصوير فيلم يروي قصة حياتهم، وقال الديزل: «الفيلم من إنتاج جمال العدل وبيكتبه مدحت العدل وده شرف كبير لينا طبعا».