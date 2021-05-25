عمر كمال وسمية الخشاب يتشاركان في «ديو» غنائي جديد

انتهى الثنائي عمر كمال وسمية الخشاب، من تسجيل «ديو غنائي» جديد يجمعهما سويا تحت قيادة الموزع الشهير إسلام ساسو.

عمر كمال وسمية الخشاب في ديو غنائي واحد

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الموزع إسلام ساسو، تفاصيل «الديو الغنائي» الذي يجمع عمر كمال وسمية الخشاب حيث قال: «الموضوع بدأ بإن عمر كمال وسمية الخشاب اتفقوا على تقديم مهرجان شيك واتصلوا بي طلبوا منى العمل عليه».

وتابع إسلام ساسو قائلا «بالفعل بدأت العمل على الديو منذ فترة بعد أن انتهى عمر كمال من وضع اللحن الخاص بالديو، وهو عبارة عن مهرجان بشكل شيك يتغزل من خلاله عمر كمال في سمية الخشاب».

وكشف الموزع إسلام ساسو مفاجأة بأنه لأول مرة ستقول الفنانة سمية الخشاب جملة «دي جي ساسو» الشهيرة بصوتها.

وأكد الموزع إسلام ساسو أن الديو الغنائي بين عمر كمال وسمية الخشاب سيتم طرحه خلال أسبوعين من الآن.

كانت الفنانة سمية الخشاب قد كشفت عن بوستر مهرجان «أوعدك» من خلال صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، فظهرت سمية في البوستر بفستان أسود أما عمر فظهر ببدلة سوداء وشعر باللون الأبيض.

مسلسل موسي

وكانت الفنانة سمية الخشاب قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «موسي» مع الفنان محمد رمضان وهبة مجدي وتارا عماد ومنذر رياحنة وسيد رجب وعارفة عبد الرسول وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

وخلال أحداث مسلسل «موسي»، جسدت الفنانة سمية الخشاب دور حلاوتهم وهي السيدة التي تزوجت موسى الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان ولكنها توفيت في آخر الأحداث.