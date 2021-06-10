عمر كمال عن شائعة زواجه من سمية الخشاب: «أتمنى والله»

علق مطرب المهرجانات عمر كمال على أغنيته مع الفنانة سمية الخشاب، مشيرًا إلى أنه قابلها في أحد المناسبات الخاصة، وسألها عن الغناء، خاصة أنه يعرف هوايتها له، واتفقا سويًا على تقديم أغنية جديدة.

وأوضح عمر كمال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة اليوم»، الذي يقدمه إدوارد ونانسي مجدي على شبكة «أوربت»، أن سمية الخشاب اقترحت عليه استخدام الكلمة التي أطلقها عليها محمد رمضان «ملبن مصر».

وتحدث عمر كمال عن سمية الخشاب، قائلًا: «سمية حلوة كده وشكل الستات المصرية الحلوين اللي بندلعهم»، نافيًا ما تردد عن زواجه من سمية الخشاب وارتباطه بها، قائلًا: «أتمنى والله».

وأكد «كمال» أن العلاقة بينهما عمل فقط: «الشعب المصري لما بيشوف اتنين بينهم كيميا بيقول إنهم هيتجوزوا».

وكشف عمر كمال أنه ينوي تقديم أغنية جديدة تصلح للأفراح مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش اسمها «أنا العريس».