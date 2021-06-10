في ذكرى ميلاده.. مسلسلان مقتبسان من مؤلفات العراب أحمد خالد توفيق

يعتبر الكاتب أحمد خالد توفيق الملقب بالـ«العراب»، هو رائد كتابة أدب الرعب في مصر والوطن العربي، حيث قدم خلال مسيرته الأدبية عددًا من القصص والروايات التي حققت رواجًا وشهرة وبالأخص بين فئة الشباب، فاستطاع أحمد خالد توفيق، أن يجذب جيلًا كاملًا من الشباب ويظلوا معه متجاورين حتى انتهاء الرحلة، يتابعون ما يكتبه بشغف ويسيرون وراءه برحلاته في عوالم الرعب والجريمة وما وراء الطبيعة، ليقدم خلال مسيرته عددا من السلاسل الشهيرة بدءًا من ثمانينيات القرن الماضي مثل «سفاري، فانتازيا، ما وراء الطبيعة».

وظل الكاتب أحمد خالد توفيق طوال سنوات مشواره الأدبي يراوده حلم أن تتحول أحد أعماله إلى عمل فني سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، إلا أن حلمه لم يتحقق سوى بعد رحيله، وتستعرض «الوطن» في ذكرى ميلاده والذي يوافق اليوم 10 يونيو عملين فنيين تم تقديمهما ومقتبسين عن أعماله الأدبية.

زودياك

في عام 2019 تم عرض أول مسلسل تلفزيوني مستوحى من أعمال الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق وهو مسلسل «زودياك»، للمخرج محمود كامل ومن بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، إنجي أبو زيد، محمد مهران وخالد أنور.

وجاء المسلسل خلال 15 حلقة في قالب من اﻹثارة والتشويق حينما يقع مجموعة من الشباب ضحية للعنة فرعونية قديمة تقتل من يتعرض لها بحسب برجه الفلكي، وكل من يتبع برج، يموت بطريقة مختلفة عمن يتبع البرج اﻵخر.

ما وراء الطبيعة

في عام 2020 عرضت شبكة نتفليكس العالمية مسلسل «ما وراء الطبيعة» المستوحى من سلسلة تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق ومن إخراج عمرو السلامة والذي رأى بأن تقديمه ذلك المسلسل هو بمثابة تحقيق لحلم الكاتب الراحل.

وتدور كل حلقة من المسلسل حول الأساطير الشهيرة التي تناولتها روايات «ما وراء الطبيعة»، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو «بيت الخضراوي»، والذي يكون المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول من المسلسل والذي لم يتم تحديد هل يتم تقديم جزء ثاني منه أو لا حتى الآن.

يذكر أن الكاتب أحمد خالد توفيق رحل عن عالمنا في 2 أبريل عام 2018 عن عمر ناهز 55 عامًا.