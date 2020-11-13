"كيان": تحويل "سر الغرفة 207" لـ أحمد خالد توفيق إلى مسلسل

أعلنت دار النشر والتوزيع "كيان" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحويل رواية "سر الغرفة 207" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق إلى مسلسل تلفزيوني، ويكتب السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل الكاتب تامر إبراهيم، وسيتم عرضه عبر منصة "شاهد" خلال الفترة القادمة.

وفي السياق ذاته، حقق مسلسل "ما وراء الطبيعة" والمأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد خالد توفيق نجاحًا كبيرًا فور عرضه عبر منصة نتفليكس مطلع الشهر الجاري.

ومن جانبه، أعلن المخرج عمرو سلامة أن مسلسله الجديد "ماوراء الطبيعة"، احتل في ترتيبه المركز الـ 15على موقع "IMDB".

وكتب "عمرو"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مسلسل ما وراء الطبيعة ترتيبه الآن الخامس عشر على قائمة أكثر المسلسلات شعبية في الوقت الحالي على موقع IMDB على مستوى العالم"

وكان المخرج كشف في وقت سابق عن أسماء 6 حلقات من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، حيث كتب عمرو سلامة على حسابه على فيس بوك، "عشر أيام والمسلسل سيكون متاح على نتفليكس، بس أنا شوفته قبلكم ومتفائل.. وقولت أغششكم أسامي الحلقات"، وجاءت الأسماء هي، أسطورة البيت، وأسطورة لعنة الفراعنة، وأسطورة حارس الكهف، وأسطورة النداهة، وأسطورة الجاثوم، وأسطورة العودة للبيت".العمل من إنتاج كلاً من محمد حفظي وعمرو سلامة المخرج والمنتج التنفيذي، وتمّ تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصرياً أصلياً تستمتع به الجماهير حول العالم.

"ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وكتابة الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد.