تعرف على سعة وتكلفة خزانات تكديس المياه في 3 مدن بجنوب سيناء 

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المحافظة قضت تماما علي مشكلة نقص المياه بعد إنشاء محطات تحلية المياه البحر بكل مدن المحافظة، لافتا إلى إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بقيمة 880.5 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 56 ألف متر مكعب في اليوم، بهدف تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد في شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة.

وتتضمن مشروعات المياه محطة تحلية بمدينة شرم الشيخ بطاقة إنتاجية 30 ألف م3/يوم، ومحطة تحلية بمدينة أبو رديس بطاقة إنتاجية 15 ألف م3/يوم، وتوسعة محطة تحلية منطقة نبق بشرم الشيخ أيضا، بإضافة طاقة إنتاجية 6 آلاف م3/يوم لتصبح طاقتها الإنتاجية 12 ألف م3/يوم، ومحطة تحلية بمدينة طابا بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3/يوم.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أمس، رافقة المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والاستثمار العقارى بشركة المقاولون العرب والمهندس سمير عبد العظيم رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء والمهندسه حنان عمر رئيس قطاع الشركة القابضة للمياة حيث تناول اللقاء مناقشة خطة تنفيذ جميع المشروعات القومية والخدمية من مياة شرب وصرف حي والتي تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذها بمحافظة جنوب سيناء،

وجرى التأكيد علي دخول عدد من هذه المشروعات الخدمة اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر يوليو وعلي رأسها مشروعات المياة والصرف الصحى بمدن راس سدر وابوزنيمة وابورديس.

وصرح المهندس مبارك منصور، أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية ذات الأهمية قصوي للمواطن السيناوي ومنها مشروع خزانات التكديس برأس سدر وهو عبارة عن عدد 2 خزانات مياة ارضية سعة 10000 متر مكعب ويشمل عنبر طلمبات المكون من 3 طلمبة مياة 80 لتر ثانية ورافع 56 متر للضخ علي شبكة مياة رأس سدر كم يشمل ايضا عنبر الكلور ومبني المحولات ومبني المولد والمبني الاداري ويضيف مبارك أن الشركة تنفذ أيضا مشروعي خزانات التكديس بمدينة أبو زينمة ومدينة أبورديس بطاقة تخزينية 10000متر3 لكل مشروع علي حده بتكلفة إجمالية للمشروعات الثلاث ومن المحدد دخولها الخدمة في الأسبوع الأول من الشهر القادم.

حضر اللقاء اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة و اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمهندس حسام ذكريا نائب مدير فرع سيناء شركة المقاولون العرب والمهندس حمادة ناصر المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء.