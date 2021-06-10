لليوم العاشر.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10 يونيو

شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت، اليوم الخميس 10 يونيو، استقرارًا لليوم العاشر على التوالي منذ إعلان شركات الحديد عن أسعار شهر يونيو في أسواق المحافظات.

وأعلنت شركات حديد التسليح تثبيت أسعارها لشهر يونيو الجاري، لتستقر أسعار الحديد بدون زيادة خلال الـ10 أيام الأولى من الشهر الجاري.

فيما استقرت أسعار الأسمنت اليوم، عند معدلاتها، وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الخميس 10 يونيو 2021.

- سجل حديد التسليح «عز» سعر 14600 جنيه، ويعد السعر الأعلى للبيع بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا.

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

واستقرت أسعار الأسمنت، اليوم الخميس 10 يونيو، عند معدلاتها وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعيًا.

أسعار الأسمنت المسلح

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 795 جنيهًا وهي الأعلى سعرا للبيع.

- المعلم يباع الطن بسعر 785جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر780 جنيهًا.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 790 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص باع الطن بسعر 780 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر590 جنيهًا.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 590 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر600 جنيه.

- أسمنت السويد ى يباع بسعر 600 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2420 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 805 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 820 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الجبس

كما استقرت أسعار الجبس، اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، وجاءت كما يلي:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.