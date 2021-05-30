أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. استقرار وتراجع

سجّلت أسعار حديد التسليح استقرارا، اليوم الأحد 30 مايو، فيما واصلت أسعار الأسمنت تراجعاتها بحدود تتراوح ما بين 10 و30 جنيها بالأسواق.

أسعار حديد التسليح اليوم

أستقرت أسعار حديد التسليح اليوم الأحد 30 مايو 2021 حيث:

- سجل حديد التسليح «عز»، سعر 14600 جنيه وهو السعر الأعلى للبيع بالمقارنة باقى الشركات مدعوما بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- فيما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيها.

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بـ14300جنيه.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيها.

أسعار الأسمنت:

فيما واصلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 30 مايو تراجعاتها بحدود تتراوح من 20 إلى 50 جنيها وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعيا.

أسعار الأسمنت المسلح:

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 813 جنيها وهي الأعلى سعرا للبيع.

- المعلم يباع الطن بسعر 785جنيه.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر783 جنيها.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 800 جنيه.

- أسمنت المخصوص باع الطن بسعر 765 جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط- أسمنت ايه وان يباع الطن بسعر 600 جنيه.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 600 جنيه.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر610 جنيها.

- اسمنت السويدي يباع بسعر 610 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض:

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2460جنيها.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيها.

-أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم:

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 828 جنيها.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 828 جنيها.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 828 جنيها.

أسعار الجبس:

استقر سعر بيع طن الجبس فى الأسواق دون زيادة اليوم الأحد 30 مايو، كالتالي:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيها.

-جبس العامرية يباع الطن بسعر 650 جنيها.

-جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيها.

جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيها.

جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيها للطن.