إصابة سائق «تروسيكل» اصطدم بميكروباص فى أسيوط

أصيب سائق، فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و«تروسيكل»بمركز القوصية فى محافظة أسيوط، وجرى نقل السائق للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بمدخل قرية «عرب الشيخ عون الله»، بدائرة المركز ووقوع مصاب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة إسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سياره ميكروباص رقم «7543 ى ص ج»، وتروسيكل بدون أرقام، وأسفر الحادث عن إصابة سائق التروسيكل وجرى نقله لمستشفى القوصية ورفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات، وتحرر محضرًا بالواقعة وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.