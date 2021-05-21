عاجل.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بطريق أسيوط الغربي

صوت احتكاك شديد.. تبعه صوت تصادم.. ثم تلاه انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة، كان سببًا في تعطيل الحركة المرورية، لفترة طويلة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، بين منطقتي جرزا وطهطا، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة بين كسور وسحجات وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ليصبح ذلك الحادث هو ثاني حوادث الطرق بمحافظة الفيوم، بعدما وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الظهيرة، أسفر عن إصابة 11 شخصًا من مستقليها، وجرى نقلهم إلى مستشفى طامية المركزي.

انفجار إطار كان سببًا في انقلاب أتوبيس

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بالفيوم، حول تلقيهم استغاثة لنقل 4 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة، محمل بالعمال على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من جرزا.

أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «عماد عبدالوهاب السيد، 53 عامًا، ومحمد ربيع دياب، 41 عامًا، ووجيه إسماعيل إدريس، 36 عامًا، وشعبان عبدالله أحمد، 42 عامًا، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى طامية المركزي، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار حادث انقلاب أتوبيس وتسيير الحركة المرورية

وعلى الفور؛ انتقل ضباط الحماية المدنية والمرور إلى مكان الحادث، وتبينّ من المعاينة الأولية للحادث، أنّ الأتوبيس انقلب بسبب انفجار أحد الإطارات فجأة، واختلال عجلة القيادة في يد سائقها، وعدم قدرته على السيطرة عليها فانقلب بهم، وجرى إزالة آثار الحادث ونقل الأتوبيس على جانب الطريق وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.