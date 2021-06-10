فحص 34306 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين بكفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الفرق الطبية القائمة على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية لـ 34306 سيدة حامل منذ بداية المبادرة .

وأشارت في تصريح صحفي، اليوم، إلى أن المبادرة تستهدف الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأوضحت أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة .

ولفتت إلى التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددةً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص ، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية .