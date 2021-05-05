خدمات لــ 39 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم الخدمات الطبية لـ 39 ألف سيدة، من السيدات الحوامل، والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

من جانبه، أشار الدكتور محمد نادى أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها «الفيروس الكبدي B ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشري»، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

أوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية و مركز طبي وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، أعلنت عن فحص 6800 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر ابريل الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي احدى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 6800 طفلاً حديث الولادة خلال شهر ابريل الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.