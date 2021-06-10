إنجازات وزارة النقل في 7 سنوات.. من 2014 حتى 2021 

أصدرت وزارة النقل بيانا بإنجازاتها خلال 7 سنوات بداية من عام 2014 أي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وجاء بيانها في قطاعات الوزارة المختلفة كالتالي.

قطاع الطرق والكباري

أولا:- المشروع القومي للطرق

1- تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال 5000 كم وبتكلفة 127 مليار جنيه، ومن أهمها:

- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه.

- تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر «سوهاج – سفاجا» بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه.

- تطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم وتكلفة 192 مليون جنيه.

- إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه.

- إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه.

- إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه.

- تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه.

- تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه.

- إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري بطول 37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.

2- يتقدم العمل حاليا في مشروعات بإجمالي أطوال 1400 كم وبإجمالي تكلفة 38 مليار جنيه ومن أهمها:

- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية – ادفو – أسوان – توشكى بطول 344 كم بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه.

- تطوير وإزدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم بتكلفة 1,738 مليار جنيه.

- ازدواج طريق أسيوط / سوهاج شرق النيل بطول 145 كم وتكلفة 1,35 مليار جنيه.

- تطوير وإزدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه.

- إنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم وتكلفة 5 مليارات جنيه.

- تطوير طريق السويس / الإسماعيلية «المعاهدة» بطول 80 كم وتكلفة 1,5 مليار جنيه.

- تطوير طريق المنصورة / جمصة «رافد جمصة» بطول 50 كم وتكلفة 1 مليار جنيه.

ثانيا:- محاور النيل

- تم تنفيذ 11 محورا «طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر «محور روض الفرج» – بني مزار – طما – جرجا – عدلي منصور – سمالوط – قوص - كلابشة» بتكلفة 14 مليار جنيه.

- يتقدم العمل في تنفيذ 11 محورا «حلوان – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – وسط الدلتا – محور شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط» بتكلفة 20 مليار جنيه.

ثالثا:- الكباري العلوية والأنفاق

- تم تنفيذ 857 كوبري ونفق بإجمالي تكلفة 120 مليار جنيه من أهمها «كوبري دكرنس – كوبري سندوب – عدد 5 كباري علي طريق بنها / المنصورة (اسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت) - كوبري المديرية أعلى مزلقان السكة الحديد ببني سويف – كباري (قلما – الشموت – طوخ طنبشا) على طريق الإسكندرية الزراعي - كوبري تقاطع طريق الصعيد الصحراوي الغربي مع طريق الفيوم - 26 كوبري بمنطقة شرق القاهرة - 8 كباري على محور الفريق العصار - 14 كوبري على محور المحمودية».

- يتقدم العمل في تنفيذ 143 كوبري ونفق بإجمالي تكلفة 20 مليار جنيه ومن أهمها «15 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديدية – 15 كوبري مشاة وسيارات على الرياح البحيري - 7 كباري علوية جديدة على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي - كوبري أعلى مفيض توشكى - كوبري تقاطع وصلة الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي كم 21 - توسيع كباري وصلة الكافوري ووصلة الذراع البحري وإنشاء دوران للخلف في اتجاه الإسكندرية» والكباري العلوية والأنفاق على الطرق المزدوجة الجاري إنشاؤها مثل طريق الزقازيق / السنبلاوين وطريق كفر الشيخ / دسوق.

رابعا:- شبكة الطرق الرئيسية

1- تم تنفيذ مشروعات بإجمالى أطوال 5500 كم وبإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه وآخرها:

- تطوير طريق المحلة / كفر الشيخ المزدوج بطول 32 كم وتكلفة 650 مليون جنيه.

- تطوير وإزدواج طريق المنصورة / مدخل كوبري طلخا بطول 10 كم وتكلفة 90 مليون جنيه.

- تطوير طريق بلقاس / الستاموني بتقنية إعادة التدوير بطول 25 كم وتكلفة 60 مليون جنيه.

- تطوير طريق الكافوري / برج العرب / سيدي كرير بطول 28,5 كم وتكلفة 705 ملايين جنيه.

- رصف طريق سعال / كاترين بطول 65 كم وتكلفة 315 مليون جنيه.

- رصف طريق دهب / نويبع «المرحلتين 2،1» بطول 50 كم بتكلفة 100 مليون جنيه.

2- يتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بأطوال 2500 كم وبتكلفة 27 مليار جنيه ومن أهمها:

- تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بطول 106 كم بتكلفة 10,4 مليار جنيه.

- إنشاء طريق شرق الرياح التوفيقي «المرحلة الأولى من بنها حتى ميت غمر» بطول 30 كم وتكلفة 4,3 مليار جنيه.

- تطوير وازدواج الطريق من مدخل طلخا حتى كوبري شربين بطول 12 كم وتكلفة 398 مليون جنيه.

- إنشاء طريق الزقازيق / السنبلاوين الجديد بطول 37 كم بتكلفة 800 مليون جنيه.

- تطوير وازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق «المرحلة الأولى» بطول 10 كم وتكلفة 1 مليار جنيه.

- تطوير ورفع كفاءة طريق الباجور – القناطر الخيرية بطول 45 كم وتكلفة 161 مليون جنيه.

خامسا:- الطرق المحلية

1- صدق السيد رئيس الجمهورية على إطلاق المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وجارٍ العمل في المرحلة الأولى من المشروع في نطاق 12 محافظة بـ207 مشروعات بتكلفة 2 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 121 مشروعا.

2- تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات بتكلفة 5,3 مليار جنيه وتم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مع 3 محافظات لقيام الهيئة بطرح وإسناد والإشراف على تنفيذ مشروعات وهي:

- محافظة المنوفية «المرحلة الثانية» بـ78 مشروعا بإجمالي تكلفة 153,4 مليون جنيه «تم نهو 20 مشروعا بتكلفة 40 مليون جنيه».

- محافظة الفيوم «المرحلة الثانية» بـ 47 مشروعا بإجمالي تكلفة 216,98 مليون جنيه.

- محافظة أسيوط بـ10 أحياء بإجمالي تكلفة 271,4 مليون جنيه.

سادسا: استخدام المعدات الحديثة في إعادة تدوير طبقات الأسفلت.

1- صدق السيد رئيس الجمهورية على التوسع في استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت FDR-CIR والصديقة للبيئة والتي تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أو الطرق المحلية داخل المحافظات، وفي إطار تنفيذ ذلك تم التعاقد على توريد مجموعة كبيرة من المعدات الحديثة لصالح الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لوزارة النقل بتكلفة 339 مليون جنيه.

2- ومن أهم الطرق المنفذة بهذه التقنية هي:

- مسافات متفرقة من طريق الضبعة / فوكة بطول إجمالي 25 كم

- رصف طريق 90 شبين الكوم / بركة السبع بمسافة 7 كم

- رصف مسافة 20 كم بطريق رأس غارب / الغردقة

- رفع كفاءة وتطوير المسافة من كفر الزيات إلى دفرة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 12 كم

3- ومن أهم الطرق الجاري تنفيذها بهذه التقنية هي:

- ازدواج المرحلة الأولي من طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 36 كم ورفع كفاءة الطريق القديم بطول 72 كم

- رفع كفاءة قطاع من طريق دمياط / بورسعيد الساحلى بطول 13 كم

- تطوير ورفع كفاءة طريق قطور / كفر الشيخ بطول 11 كم مزدوج

سابعا:- تطبيق منظومة النقل الذكي ITS

- البدء في منظومة النقل الذكي باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لتحالف مصري عالمي.

- تم اختيار 6 طرق بإجمالي أطوال 1079 كم كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي، ثم المرحلة الثانية بإجمالي 15 طريقا بطول 5195 كم ليصل عدد المحاور والطرق إلى 21 طريق بطول 6274 كم.

- ووفقا لتوجيهات السيد الرئيس تم البدء بطريق شبرا - بنها الحر وطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي كما وجه سيادته بإضافة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى واعتباره أولوية أولى.

قطاع السكك الحديدية

أولا: مشروعات تطوير الوحدات المتحركة

1. الجرارات

- تم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد عدد 110 جرارات جديدة GE وإعادة تأهيل 81 جرارا بالإضافة إلى الدعم الفني لمدة 15 سنة شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دولار «تم الانتهاء من توريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 25 جرارا.

- تم التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد 50 جرارا جديدا وتحديث 50 جرارا هنشل وعمرة لـ41 جرارا بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 15 سنة لـ 141 جرارا بتكلفة 466,1 مليون دولار «تم شحن 30 محركا إلى مصانع الشركة بالمملكة المتحدة وتم وصول 16محركا منهم إلى مصر، كما تم شحن 134 موتور جر لمصانع الشركة وتم وصول 102موتور منها إلى مصر بعد الانتهاء من عمرتها.

- توريد 100 جرار بتمويل من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي EBRD بتكلفة 290 مليون يورو «تم الانتهاء من مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وتم الفتح الفني والمالي للعروض المقدمة وجارٍ الترسية على الشركة الفائزة»

2. توريد عربات الركاب

- تم التعاقد مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لتوريد 1300 عربة ركاب مختلفة الطرازات بتكلفة 1.016 مليار يورو 300 عربة أولى وثانية مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة بتهوية ديناميكية، تم الانتهاء من توريد 385 عربة جديدة حتى الآن.

- تم التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد 6 قطارات كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل شامل عقد الصيانة لمدة 7 سنوات بتكلفة 157 مليون يورو.

3. تطوير عربات الركاب

- كما تم الانتهاء من تطوير 90 عربة أسباني مكيفة بورش أبو راضي بالسكة الحديد وبمعرفة العاملين بالهيئة.

- كما تم الانتهاء حتى الآن من تطوير وإعادة تأهيل 228 عربة عادية بورش الهيئة المختلفة وبمعرفة العاملين بالهيئة.

4. عربات النوم

- جاري التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد 200 عربة نوم بأحدث المواصفات العالمية وبنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 40%.

5. توريد عربات البضائع

- تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد عدد (140) عربة بضائع سطح للحاويات وقد تم الإنتهاء من توريد عدد 131 عربة منها.

- تم التعاقد على توريد عدد 75 عربة لنقل الغلال.

- وأخيرا تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة «300 عربة كشف قلاب وهى نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق - 50 عربة سبنسة».

ثانيا: مشروعات البنية الأساسية

1- تجديدات السكة

- تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة بطول 500 كم + 591 مفتاحا.

- يتقدم العمل في تنفيذ أعمال تجديدات للسكة بطول 124 كم + 847 مفتاحا.

- تم توريد 1 ماكينة فحص سكة بالألتراسونيك شاملة عقد صيانة لمدة 5 سنوات بمعرفة شركة بلاسر & تيريور النمساوية، وجارٍ تدريب العاملين عليها بمعرفة الخبراء الأجانب، حيث تقوم هذه الماكينة بفحص حالة السكك والقضبان والمفاتيح أوتوماتيكيا من خلال مسيرها على السكة بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل.

- تم الانتهاء من اتفاقية توريد «4» ماكينات جديدة من شركة بلاسر النمساوية لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

- جارٍ الانتهاء من توقيع اتفاقية أخرى مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لتوريد 12 ماكينة جديدة وإعادة تأهيل 30 ماكينة قديمة «ماكينات تركيب سكة – ماكينات فج سكة – ماكينات تشكيل بازلت – ماكينات دك سكة».

- تم الاستعانة بعدد (3) شركات من القطاع الخاص المصري ودخلت هذا المجال لأول مرة ، بالإضافة إلى شركتي الهيئة (إيجيفراي – إيرتراك) ليصل عدد الشركات العاملة في مجال تجديدات السكك إلى 5 شركات، وسيتم دخول شركات أخرى من القطاع الخاص اعتبارا من 1 / 7/ 2021 للبدء في تنفيذ الخطة الجديدة.

2- تطوير المحطات

- تم الانتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير 177 محطة، ويتقدم العمل في تنفيذ أعمال التحسينات لـ3 محطات المتبقية.

- يتقدم العمل في تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة وتأهيل عدد (80) محطة بها مشاكل وخاصة في الأرصفة لتأمين سلامة الركاب.

- يتقدم العمل في مشروع إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلي ببشتيل.

3- تطوير المزلقانات

-تم الإنتهاء من تطوير الأعمال المدنية لعدد (751) مزلقان ، كما تم الإنتهاء من تطوير نظم التحكم بعدد (505) مزلقان.

- يتقدم العمل في تطوير الأعمال المدنية لعدد (351) مزلقان وتطوير نظم التحكم لعدد (615) مزلقان .

.4 الأسوار

-يتقدم العمل في مشروع إنشاء أسوار بإجمالي أطوال (185) كم وكذا في تنفيذ الخطة العاجلة لاستعادة كفاءة وغلق الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بإجمالي أطوال (275) كم

ثالثاً : مشروعات السيطرة علي مسير القطارات

. مشروعات تطوير نظم الإشارات

- يتقدم العمل في مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة / الإسكندرية بمعرفة شركة تاليس الأسبانية ومعها شركات الكان وكونسيرف وجريد تك الوطنية وقد بلغت نسبة التنفيذ 78% .

- كما يتقدم العمل في مشروع تحديث نظم الإشارات على خط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد وكذا الوصلة من الزقازيق / أبو كبير بمعرفة شركة سيمنز الألمانية ومعها شركات أبناء حسن علام وجريد تك الوطنية وقد بلغت نسبة التنفيذ 66% .

- تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / السد العالي

1- يتقدم العمل في مشروع تحديث نظم الإشارات على خط بنى سويف / أسيوط بمعرفة شركة الستوم الإيطالية ومعها شركة أبناء حسن علام وقد بلغت نسبة التنفيذ 75 % .

2- كما يتقدم العمل في مشروع تحديث نظم الإشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادي بمعرفة شركة تاليس الإسبانية ومعها شركتي سامكريت وجريد تك الوطنية وقد بلغت نسبة التنفيذ 56%

رابعا: مشروعات تطوير الورش

- تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تطوير الورش الرئيسية وكذا الإنتهاء من تطوير عدد 20 ورشة فرعية.

- ويتقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الورش الرئيسية.

- تتضمن خطة الوزارة تحويل الورش إلي شركات سواء مملوكة للدولة أو بالتعاون مع القطاع الخاص ، فعلي سبيل المثال جاري حالياً دراسة تحويل ورش كوم أبو راضي إلى شركة.

- تتضمن بنود التعاقدات الجديدة الإتفاق مع الشركات الموردة علي عقد صيانة شامل تدبير قطع الغيار المطلوبة لمدة 15 عاما على الأقل

قطاع الأنفاق والجر الكهربي

1- تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات الآتية:

- تم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11,52 كم وعدد 10 محطات «هارون – الألف مسكن – نادي الشمس - هليوبوليس - النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور».

- تصنيع وتوريد 20 قطار مكيف للتشغيل على الخط الأول «حلوان – المرج».

- تصنيع وتوريد 4 قطارات مكيفة للتشغيل على الخط الثاني «شبرا الخيمة – المنيب».

- توريد 10 قطارات مكيفة من إجمالي 32 قطار للخط الثالث لمترو الأنفاق وتوريد مكونات لـ 2 قطار من إجمالي 11 قطارا سيتم تجميعهم بشركة سيماف. ومخطط وصول آخر قطار في يوليو 2023 + توريد 2 قطار من إجمالي 6 قطارات مكيفة للخط الثاني لمترو الأنفاق «شبرا - المنيب»، ومخطط وصول آخر قطار في ديسمبر 2021.

- توريد وتركيب 850 بوابة للخطين الأول والثاني + 221 بوابة إضافية للخط الثاني.

- تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب 46 سلما متحركا و28 مصعدا كهربائيا بمحطات المترو.

- مشروع إزدواج السكة بين محطتي المرج – المرج الجديدة بالخط الأول بطول 1,36 كم.

- تطوير وتحويل محطة المرج إلى محطة علوية.

- إنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين للوحدات المتحركة بكوتسيكا بالخط الأول «حلوان – المرج الجديدة» على مساحة نحو 15 فدانا لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول «20 قطارا».

2- يتقدم العمل في تنفيذ المشروعات الآتية:

- مشروع القطار الكهربائي LRT «السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة» بطول 103 كيلومترات و19 محطة.

- استكمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو «العتبة – ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي - الكيت كات – محور روض الفرج – جامعة القاهرة» بطول 17,7 كم و15 محطة.

- مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56,5 كيلومتر و22 محطة، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر و12 محطة، بالإضافة إلى عقود صيانة للمشروعين لمدة 30 سنة.

- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق «6 أكتوبر – الهرم – الجيزة - عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة» بطول 42 كم.

- شراء 6 قطارات جديدة من شركة هيونداي روتم الكورية و2 جرار من شركة سوكوفير الفرنسية للخط الثاني لمترو الانفاق.

- المحطة التبادلية بمحطة عدلي منصور ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة.

- القطار الكهربائي السريع «السخنة – العاصمة الإدارية – برج العرب – العلمين – مطروح» بطول 660 كم وعدد 20 محطة وتبلغ.

قطاع النقل البحري

أولا: ميناء الإسكندرية

- تم تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 1,8 مليار جنيه ومن أهمها:

- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي «محور الدخيلة» بتكلفة 824 مليون جنيه.

- إنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 ملايين جنيه.

- بناء وتوريد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون جنيه.

- يتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 8,4 مليار جنيه ومن أهمها :

- إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة 5.150 مليار جنيه .

- إنشاء رصيف 3/85 ( محطة تداول الأخشاب ) بتكلفة 382,5 مليون جنيه .

- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي ( محور 54 ) بتكلفة 905 مليون جنيه .

- إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للاخشاب بتكلفة 305 مليون جنيه .

ثانياً : ميناء دمياط

- تم تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 1,9 مليار جنيه ومن أهمها :

- إنشاء محطة متعددة الأغراض ( رصيف بطول 681 متر وعمق 17 متر ) بتكلفة 1365 مليون جنيه .

-تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 متر بتكلفة 189 مليون جنيه .

-يتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 9,4 مليار جنيه ومن أهمها :

-إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4,5 مليار جنيه .

-بناء وتوريد عدد 4 قاطرة قوة شد 60 طن بتكلفة 832 مليون طن .

-تعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء ( إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 3600 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565 متر ) وتكلفة 1.9 مليار جنيه .

- تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران إلى 18 متر بتكلفة 1140 مليون جنيه .

ثالثاً : موانئ البحر الأحمر

- تم تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 2,05 مليار جنيه ومن أهمها :

-تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه .

-تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه .

-إنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه .

-بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه .

يتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 780 مليون جنيه ومن أهمها :

-إنشاء منطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا وتكلفة 60 مليون جنيه .

-إنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا بتكلفة 46 مليون جنيه .

-إنشاء رصيف بطول 60 متر بميناء سفاجا وساحة ومخزن بتكلفة 112 مليون جنيه.

- تطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه .

رابعا: ميناء بورسعيد

-تم الإنتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليار جنيه .

- يتقدم العمل في مشروع إستكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة / بورسعيد للميناء

خامسا: ميناء السخنة

تم الإنتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليار جنيه .

يتقدم العمل في مشروع إستكمال ساحات التداول الخلفية للأرصفة وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة / بورسعيد للميناء

جاري استكمال تطوير وانشاء الميناء من خلال انشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه بالإضافة إلي تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء .

قطاع الموانئ البرية والجافة

تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه ومن أهمها :

-إنشاء ميناء قسطل البرى بتكلفة 79 مليون جنيه .

-إنشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه

-رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 40 مليون جنيه

يتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة 5.7 مليار جنيه ومن أهمها :

-إنشاء أول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان بتكلفة 2,750 مليار جنيه

-التطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة 1.650 مليار جنيه

-ميكنة التحصيل الكترونياً لموانئ ( طابا – أرقين – قسطل ) بتكلفة 20 مليون جنيه

-توريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ بتكلفة 491 مليون جنيه

قطاع النقل النهري

- تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات لإزالة الاختناقات بالطرق الملاحية ورفع كفاءة الأهوسة بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه

- يتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة حوالى 1 مليار جنيه هي :

- تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الاسكندرية ( الرياح البحيري وترعة النوبارية ) بتكلفة 28,73 مليون جنيه .

- تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان بتكلفة 267,94 مليون جنيه .

- تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط بتكلفة 23,63 مليون جنيه .

- إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيلRIS بتكلفة 9,2 مليون يورو بما يعادل 165,6 مليون جنيه .

- تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية ( ترعة الإسماعيلية ) وتطوير عدد 2 كوبرى وتحويلهم من ثابت إلى متحرك ( مسطرد – ابو زعبل ) بتكلفة 50 مليون جنيه .

- إنشاء عدد 2 كوبرى علوى على هويس المالح بتكلفة 260 مليون جنيه .

- إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزى داخل الهيئة بالإضافة إلى ميكنة الإدارة المالية والإدارية والمخازن ERP وإنشاء مركز خدمة المواطنين بتكلفة 12,40 مليون جنيه.