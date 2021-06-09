وزير النقل: مصر تجاوزت الإغلاق بتوفيق الله وجهود الحكومة ووعي الشعب

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الاول للجنة البنية التحتية للنقل واللوجيستيات التابعة للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية، وشارك في الاجتماع السفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، وأنيسا داتي المدير الإقليمي للمكتب التجاري بالقاهرة، بالإنابة عن سفير المملكة المتحدة بمصر، ورؤساء وممثلي 20 من كبرى الشركة والبنوك والمؤسسات البريطانية الدولية.

وفي بداية كلمته، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن تقديره وشكره للجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال والغرف التجارية، على جهودها في الإعداد لهذه الندوة عن بُعد في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أنّ مصر بتوفيق الله وبفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري، استطاعت أن تتجاوز الإغلاق الكامل حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشاريعها الكبيرة خلال الفترة الماضية، وبدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة.

وأضاف أنّ ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق قفز إلى المركز الـ 28 عام 2019 مقارنة بمركزها في الـ 118 عام 2014 ، وتتبنى مصر خطة طموحة في الإصلاح الاقتصادي حققت نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبيا بشهادة كبرى المؤسسات الدولية وذلك في إطار قيادة سياسية واعية ورؤيتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030

وتابع الوزير أنّ مصر وقعت والمملكة المتحدة في ديسمبر 2020 بالقاهرة اتفاقا شاملا للتعاون دخل حيز النفاذ في يناير 2021 يؤسس للتعاون بين البلدين على المدىّ الطويل، حيث إنّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى تاريخ من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وعكست الاتفاقية اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مرحلة ما بعد البريكسيت، خاصة وأنّ المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصري من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز غالبيتها في القطاع الصناعي، هذا علاوة على الاستثمارت البريطانية الضخمة في الصناعات الاستخراجية خاصة البترول,

ولفت إلى أنّ الاتفاقية تضمنت قيام البلدين بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وأنّ المملكة المتحدة ستدعم جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية والتي تهدف لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الأفريقية.

واستعرض الوزير أمام الحضور المشروعات الجاري تنفيذها مع شركات بريطانية أو ممولة من بنوك بريطانيا والمشروعات المستقبلية لوزارة النقل ذات الأولوية في إطار خطة الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى تطلعه في أن يحظى قطاع النقل بمجالاته كافة بالأولوية التي يستحقها في الاستثمار البريطاني، خاصة في المشروعات الاستراتيجية الكبرى في إطار إرادتنا المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأكد الوزير خلال المناقشات مع الشركات والبنوك الدولية المشاركة في الاجتماع على عدد من النقاط المهمة، وتمثلت في أنّ وزارة النقل بها عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية الواعدة والاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، مستعرضا عدد من النماذج مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما سيتم إسناد إدارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعدد االاغراض بالموانئ المصرية لشركات قطاع خاص عالمية، إضافة إلى تنفيذ الوزارة خطة لمشاركة القطاع الخاص في مجال ادارة عربات النوم والنظافة بالسكك الحديدية وتحويل ورش السكك الحديدية لشركات.

وأكد الوزير أنّ هناك خطة طموحة لإدخال القطاع الخاص في مجال عربات النوم، حيث جرى الطرح عن طريق سيماف لتوريد 200 عربة نوم فاخرة لخدمة حركة السياحة ولتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال، موضحا أنّ تنفيذ المشروعات وتمويلها تركز على 3 ركائز: الأولى تتمثل في طرح المشروعات على المنظمات والمؤسسات والبنوك الدولية العالمية، والثانية حال عدم وجود تمويل يتم التفاوض مع شركات عالمية متخصصة لديها تمويل خاص للمشروعات، بحيث يشمل هذا التمويل على فائدة بسيطة وفترات سماح وسداد طويلة، على أن تنفذ الشركات المصرية الأعمال المدنية والاعتيادية والتعاون في توطين صناعه النقل في مصر، أما الركيزة الثالثة فتتمثل في طرح المشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص عبر وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأشار إلى أنّ كل مشروعات وزارة النقل تتم بكفاءة وسرعة وإنجاز وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وأنه كلما كانت الشركات جادة في التفاوض يتم إنهاء الاتفاقات بسرعة إنجاز أكبر.

ولفت الوزير إلى جاهزية وزارة النقل للتعاون مع الشركات البريطانية في مجال السلامة وفي مجال إدارة المولات والجراجات الخاصة بمشروعات الجر الكهربائي مثل المونوريل والقطار الكهربائي LRT، والتعاون مع كروس ريل العالمية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنّ وزارة النقل تعتبر النقل الأخضر من أولى اهتمامتها، جيث تبنت الوزارة سياسات مهمة في قطاعات النقل المختلفة لتحقيق هذه المنظومة، لافتا إلى تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة القطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وأتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري وأتوبيسات الغاز التي سيتم تسييرها داخل العاصمة الإدراية، وكلها وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة وكذلك الاهتمام بالنقل الأخضر المستدام في مجالات الطرق والكباري والنقل النهري والبحري.

ودعا الوزير، الشركات البريطانية، للمشاركة في معرض ترانس 100 للنقل، وعرض مشروعاتهم بهذا المعرض الذي يشارك فيه شركات عالمية متخصصة في مجال النقل.

وفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر والتقدير لكل الجهود التي تبذل لتعزيز التعاون المصري البريطاني، مؤكدا ثقته في نجاح تلك المهمة التي تعبر امتداد للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين، متمنيا للعلاقات المصرية البريطانية المزيد من التقدم والازدهار.

وفي حديثه عن أهم المشروعات المستقبلية في إطار رؤية مصر 2030، أكد الوزير أنّه في مجال مشروعات الطرق والكباري، يتم تنفيذ المشروعات بتمويل وطني وبواسطة شركات وطنية مصرية.

وفيما يتعلق بمشروعات الوزراة المنفذة بشراكة إنجليزية، أشار الوزير إلى مشروعي إنشاء خطي مونوريل العاصمة و6 أكتوبر ومشروع توريد 50 جرارا جديدا وإعادة تأهيل 50 جرارا.

واستعرض الوزير، الفرص الاستثمارية في مشروعات قطاعات النقل ومنها مشروعات السكك الحديدية المطروحة للاستثمار، مثل مشروع إنشاء خط سكة حديد بين المناشي و مدينة 6 أكتوبر، ومشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع (بلبيس/ العاشر من رمضان/ الروبيكي)، والمشروعات المطروحة للاستثمار في الهيئة القومية للأنفاق ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، ومشروعات مجال النقل البحري المطروحة للاستثمار، ومنها مشروعات الهيئة العامة لموانئ الإسكندرية والدخيلة مثل إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات (رصيف 100) بميناء الدخيلة وإدارة وتشغيل محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة في المنطقة ما بين رصيف 92 ورصيف ميدتاب.

وفي مشروعات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، استعرض الوزير عدد من المشروعات مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات - بضائع عامة) سفاجا، موضحا أنّ مشروعات هيئة ميناء دمياط مثل مشروع إدارة وتشغيل محطة متعدة الأغراض خلف الحاجز الغربي، ومشروعات قطاع الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المطروحة للاستثمار، مثل مشروع إنشاء المركز اللوجستي على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.

وفيما يتعلق بمشروعات النقل النهري، أشار الوزير إلى المشروعات المطروحة للاستثمار، وهي إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ النهرية الجديدة بنظام الترخيص بالانتفاع ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وإستغلال وإعادة تسليم ميناء دندرة النهري بمحافظة قنا، ومشروع إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وإعادة تسليم ميناء المنشأة النهري بمحافظة سوهاج.