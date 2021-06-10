للمسافرين خارج مصر 3 إجراءات.. لا بد من تنفيذها
كتب:
سماح حسن الجوهري
09:50 ص | الخميس 10 يونيو 2021
اثناء تلقي لقاح كورونا من وزارة الصحة والسكان
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بعض الإجراءات التي يتبعها المصريون المسافرون خارج الوطن، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا ووضع بعض الدول شروط وإجراءات لابد من توافرها لدخول المسافر إلى البلد، مضيفة أن معظم الطلبات من المصريين العاملين بالخارج والراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج، وهناك شروط وضعتها هذه الدول لدخول العاملين ومنها:
1- الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، جرعتان من استرازنكا، أو جرعتان من لقاح سينوفارم.
2- في حالة تعذر الحصول على لقاح كورونا لابد من شهادة pcr من الجهة الحكومية المصرية - وزارة الصحة -.
3- توثيق شهادة لقاح كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك من خلال وزارة الصحة حتى لا يواجهوا أي مشاكل في الدول المسافر إليها.
وأكدت مكرم، أنه نظرا لتأخر موعد الحصول على لقاح كورونا، فقد بحثت مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، طلب آخر للمصريين بالخارج بالإضافة إلى توثيق شهادة اللقاح، حيث تم الاتفاق على إمداد وزارة الخارجية بأسماء مديري المراكز الصحية حتى يتم التصديق على شهادات اللقاح وفقا لطلب عدد من الدول.
- مراكز أغراض السفر الدولي.
- تأكد من الحصول على تصريح سفر من جهة العمل والتشاور مع مقدم رعاية صحية مؤهل قبل السفر.
- لا تسافر إذا كنت مريضًا أو تعاني من الحمى والسعال.
- ضمان الالتزام بنظافة اليدين والحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 أقدام أي 1 متر من الأشخاص الذين يسعلون ويعطسون راقب صحتك لمدة 14 يومًا على الأقل بعد سفرك واتبع النصائح الواردة في القسم أدناه قبل عودتك.
- تجنب زيارة الأسواق المكتظة في المناطق التي تعاني حاليًا من حالات فيروس كورونا، وتجنب الاتصال المباشر غير المحمي بالحيوانات الحية والأسطح الملامسة للحيوانات.
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