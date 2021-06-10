محافظة القليوبية يقود حملة لإزالة ثلاثة طوابق بمبنى مخالف في الخانكة

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة لإزالة ثلاثة طوابق علوية بمبنى مخالف من سبعة أدوار على مساحة 200م2 بمدينة الخانكة، وشدد على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة مخالفات البناء العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وإحالته إلى النيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة لمنع الممارسات غير القانونية والتعدي على مملتكات الدولة واستراداد الأراضي لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تخدم الصالح العام، وكلف «الهجان»، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب وفي إطار الدور الذي تلعبه وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

محافظ القليوبيه يتابع أعمال تطوير محيط قصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة

وأجرى محافظ القليوبية جولة ميدانيه لمتابعه أعمال التطوير التي تتم في قصر محمد علي، حيث بدأ بتفقد أعمال إنشاء مرسى قصر محمد علي بنهر النيل لاستغلاله في الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الانتهاء من تطويره وافتتاحه، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية.

كما التقى المحافظ بمهندسي الموقع، وطالب بدفع الأعمال للانتهاء منه وتسليمه لكونه مشروعًا قوميًا هامًا سيضع القليوبية على الخريطة السياحية مرة أخرى بعد افتتاح قصر محمد على أمام الزائرين، وتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق ، مع ترميم سور قصر محمد علي من أمام معهد التعاون الزراعي.

ووجه المحافظ باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره، كما وجه بدهان واجهات المباني المحيطة بقصر محمد علي والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطنين.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها

وتابع «الهجان»، أعمال تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها حيث يتضمن المشروع إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة، للقادم والمغادر من محطة قطار بنهاوقد شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحددة

ومن الجدير بالذكر أنه تم البدء في أعمال التخطيط والتجميل لعدد أربعة ميادين منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها وهي وابور الثلج وكاميليا والمحطة والميدان الرابع هو ميدان العاشر بمدينة قليوب حيث تم مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، فضلا عن تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.