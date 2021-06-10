بايدن يلتقي جونسون اليوم قبل انطلاق قمة السبع

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بالقرب من مقاطعة كورنوال البريطانية، حيث تُعقد قمة مجموعة السبع من الجمعة حتى الأحد المقبلين.

وعلى هامش القمة، من المتوقع أن يلتقي «بايدن» المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بين زعماء آخرين في مجموعة السبع.

وفي نهاية زيارتهما إلى بريطانيا، من المقرر أن تستقبل الملكة اليزابيث الثانية، الرئيس الأمريكي وزوجته في قلعة «ويندسور» بالقرب من لندن يوم الأحد المقبل.

ويعتزم «بايدن» أن يحضر يوم الاثنين المقبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا رفيع المستوى مع ممثلي الإتحاد الأوروبي في اليوم التالي، وسيعقد الرئيس الامريكي يوم الأربعاء المقبل، قمة يترقبها العالم بشغف مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قبل أن يعود إلى واشنطن.

وتمثل الجولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى أوربا اختبارًا لقدرته على إدارة وإصلاح العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين الذين أصيبوا بخيبة أمل من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وانسحابه من معاهدات دولية.

وبالتزامن مع وصوله كتب بايدن في مقال رأي نشر في صحيفة «واشنطن بوست»، قال فيه «هل ستثبت التحالفات والمؤسسات الديمقراطية التي شكلت جانبا كبيرا من القرن الماضي قدرتها على مواجهة التهديدات والعداوات في العصر الحديث؟.. أعتقد أن الإجابة هي نعم. لدينا فرصة لإثبات ذلك هذا الأسبوع في أوروبا».

وفي حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض، قال «بايدن»، إن أهدافه تتمثل في تعزيز التحالف، ولكي يوضح لبوتين وللصين أن أوروبا والولايات المتحدة على قلب رجل واحد.

وفي حديثه للقوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة ميلدنهول الجوية الملكية، ومن خلفه علم أمريكي ضخم، حدد «بايدن» نهجًا صارمًا لاجتماعه مع «بوتين»، قائلًا «سوف أُجعله يعرف ما أريد أن يعرفه».

وأضاف «نحن لا نسعى وراء صراع مع روسيا»، مشيرًا إلى أن أمريكا تريد علاقة مستقرة مع روسيا لكنها «سترد بقوة وجدية إذا انخرطت الحكومة الروسية في أنشطة ضارة».