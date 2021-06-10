«القوى العاملة»: صرف 1.3 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ2798 عاملا بالأقصر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، 383 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذى بلغ عددهم 1346 شاباً، منهم 13 من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتم استخراج 153 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة منهم 5 رخص لذوي القدرات.

وأوضح أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا منها؛ 3 منح زواج بـ9 آلاف جنيه، 4 منح مواليد بـ8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ85 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 46 ألفاً و487 جنيهًا، وصرف منحة عيد العمال لـ2798 عاملاً بإجمالي مليون و399 ألف جنيه.

وتلقى الوزير تقريرًا من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازاتها خلال شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة أجرت المديرية تفتيشًا على 196 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 13 محضرًا، وتم عقد ندوتين عماليين بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية تفتيشًا على 352 منشأة، وإعادة التفتيش على 247 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ348 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

كما تلقت المديرية 33 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوى منها وديًا، وإحالة 16 شكوى إلى القضاء، وحفظ 2 شكوى، و12 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 312 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت؛ للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.