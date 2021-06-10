تعرف على مراكز لقاح كورونا للمسافرين العائدين لعملهم في الخارج

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعد التواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تخصيص مراكز لتطعيم المصريين المسافرين إلى عملهم بالخارج، بعد اشتراط بعض الدول تلقيهم لقاح كورونا المستجد، موضحة أنّه جرى إمداد مراكز التطعيمات الدولية بمصر وعددها 179 مركزًا بلقاح فيروس كورونا المستجد للمسافرين خارج مصر، كما جرى تخصيص مراكز خاصة للمسافرين تتولى تطعيمهم باللقاحات المضادة لأمراض عدة بينها الملاريا، وجرى تزويدها باللقاحات المضادة لكورونا، وعلى المسافر أن يسجل اسمه في المركز التابع له قبل السفر للحصول على لقاح كورونا.

وتابعت الوزيرة، أنّ الغرض من تزويد تلك المراكز بلقاحات كورونا، يهدف للتيسير على المواطنين الراغبين في السفر، مضيفة أنّ وزيرة الصحة أكدت تخصيص 179 مركزا للتطعيم على مستوى الجمهورية، كل مركز يحتوي على موقع مخصص للسفر الدولي لاستقبال الراغبين في السفر، وجرى الاتفاق على سرعة وضع التفاصيل على موقع وزارة الصحة ليتسنى للعاملين بالخارج التعرف على الأماكن.

مراكز تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

- مركز تطعيم المسافرين بمطار القاهرة: 32 شارع الحجاز أمام محكمة مصر الجديدة.

- مركز تطعيم المسافرين النزهة: 10 ش الجمهورية بفندق الكونتيننتال.

- مركز تطعيم المسافرين الكونتننتال: 7 شارع رضا باشا أمام مستشفى المنيرة.

- مركز تطعيم المسافرين بالمبتديان: مجمع المصالح الحكومية بالجيزة.

- مركز التطعيم بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

- مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية: الحجر الصحي بميناء الإسكندرية.

- مركز تطعيم المسافرين بورسعيد: مبنى الحجر الصحي بورسعيد.

- مركز تطعيم المسافرين السويس بمبنى الحجر الصحي ببورتوفيق بالسويس.

- مركز تطعيم المسافرين البحر الأحمر بمكتب صحة الغردقة خلف المستشفى العام.

- مركز تطعيم المسافرين الأقصر بالحجر الصحي بمطار الأقصر.

- مركز تطعيم المسافرين أسوان بميناء السد العالي شرق أسوان.

- مركز تطعيم المسافرين أسيوط بمكتب صحة أسيوط أول.

- مركز تطعيم المسافرين دمياط بمبني الحجر صحي بدمياط.

- مركز تطعيم المسافرين شمال سيناء بمكتب صحة الطور وإدارة الحجر الصحي بالعريش.