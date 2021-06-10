مستشار وزير الصحة يوضح شروط الحصول على لقاح كورونا في المنزل

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إنه منذ أكثر من أسبوعين تطبق وزراة الصحة التطعيم في المنازل للمواطنين غير القادرين على الذهاب لمراكز التطعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لكن يشترط تسجيل الشخص في الموقع الخاص بتلقي التطعيم، وكذلك استلام الرسالة الخاصة بتحديد موعد تلقيه التلقيح.

وأضاف «صلاح الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامية عمرو خليل، أن المواطنين يجب عليهم التواصل مع الكول سنتر، من أجل تحديد نوع الإعاقة أو السبب الذي لا يمكنه من الذهاب إلى أماكن التطعيم، ويتم التواصل مع الأشخاص والتأكد من السبب الخاص بوجود مانع لا يمكن من الذهاب إلى التطعيم، لافتا إلى توفير وحدة تتحرك إلى المواطن من أجل تطعيمه في الحال.

وأوضح مستشارة وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أن التطعيم في المنازل يتم في مختلف محافظات الجمهورية الـ27، مؤكدا أن الانتقال يكون مجانا بدون أي رسوم، مثل التطعيم في أي مكان، التزاما من الدولة لتطعيم المواطنين بشكل مجاني لمختلف الفئات التي تشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والقطاعات الطبية المختلفة.

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي، وأصبح وباء عالمي في مارس 2020، بحسب منظمة الصحة العالمية وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من حيث أعداد الإصابة والوفيات.