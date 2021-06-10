لمجابهة كورونا.. دعم مستشفى أجا في الدقهلية بتانك أكسجين 6 آلاف لتر

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان، اليوم، عن دعم مستشفى أجا المركزي بتانك اكسجين بسعة 6 آلاف لتر بتكلفة مليون و100 ألف جنيه تبرع من المجتمع المدني في إطار اهتمام الدولة ومؤسساتها بمواجهة جائحة كورونا ورفع كفاءة المستشفيات.

تركيب تانك أكسجين بمستشفى أجا

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المديرية وردت تانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر، ومبخر، بتكلفة مليون و100 ألف جنيه تبرع من المجتمع المدني لدعم مستشفى أجا المركزي.

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفى، أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفى أجا المركزي لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى وخاصة مرضى فيروس كورونا والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها من خلال تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية وحل مشكلة نقص ضغط الاكسجين.

ووجه «مكي»، الشكر للمجتمع المدني المساهم في هذا العمل العظيم، لافتا إلى أن مستشفى أجا المركزي يضم تانك اكسجين بسعة 6 آلاف لتر ومع توريد التانك الإضافي سيتم القضاء تماما على مشكلة نقص الأكسجين .

أول دورة تدريبية في طب الكوارث والأزمات

من جهة أخرى، عقدت مديرية الصحة بالدقهلية، أول دورة تدريبية في طب الكوارث والأزمات بحضور الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور هشام خيري أستاذ بطب المنصورة ومدرب ببرنامج الزمالة المصرية والدكتورة سماح مزروع مدرب طوارئ بالزمالة المصرية ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى المنصورة العام الجديد وبحضور عدد من مديري أقسام الطوارئ بمستشفيات الدقهلية.

وأوضح وكيل الوزارة أن التدريب العملي لمديري الطوارئ بمستشفيات الدقهلية سيكون يوم الاربعاء من كل أسبوع ويستمر على مدار أربعة أشهر بمقر مركز تدريب مستشفى جامعة المنصورة.

وشدد على أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات لمواكبة سبل البحث العلمي والطبي المتطور ودعا جميع الأطباء للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الأمثل والحصول على خدمة طبية أفضل لجميع مرضى محافظة الدقهلية.