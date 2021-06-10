الصحة توجه رسالة مهمة لأصحاب الفنادق بسبب فيروس كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، واستقرار المنحني الوبائي للفيروس، الذي يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات، وكذلك الوفيات، وفقا لتصريحات وزيرة الصحة.

إرشادات استقبال نزلاء الفنادق

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الوقائية عند استقبال النزلاء بالفنادق؛ للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إنه لابد من قياس درجة حرارة النزلاء قبل دخول الفندق كل مرة، وتعقيم أمتعة النزلاء قبل دخولهم، ووضع ملصقات علي الارض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف؛ للحفاظ علي المسافات الآمنة بين النزلاء.

وتابعت الوزارة في منشورها، أنه لابد من التشجيع علي التعامل باستاد بطاقات الدفع الإلكتروني، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزلاء إلكترونيا أو بأفلام أحادية الاستخدام، وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم المواطنين كافة.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات كافة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وطالبت الوزارة المواطنين في حال ظهور أي أعراض بالذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو الأحضان في أثناء اللقاء، والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.