محامي: مطالبة قناة السويس لـ«إيفر جرين» بالتعويض مطلب عادل

قال أسامة السيد سليمان، محامي الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات سفن الأسماك في البحر الأبيض والبحر الأحمر، إن مطالبة هيئة قناة السويس للشركة المسئولة عن اتلسفينة «إيفر جرين»، بمبلغ 916 مليون دولار على سبيل التعويض، مطالبة عادلة تستحق الهيئة الحصول عليها.

وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم: «هناك تلوث كبير حصل في قناة السويس وتم اكتشاف خطر أكبر بوجود حاويات خطرة داخل سفينة الحاويات ايفر جيفن ومن هنا كان لابد للفريق أسامة ربيع أن يطلب هذه القيمة».

وأشار إلى أن قيمة المبلغ الأصلي 916 مليون دولار الذي طالبت به الهيئة كانت ستحصل عليه بالمحاكم وبعد سنوات طويلة من التداول مشيراً إلي أن تحفيض المبلغ إلي 550 مليون دولار أمر جيد للحصول علي المبلغ دون اللجوء للقضاء، لافتا إلى أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أول رئيس للهيئة يضع مطالبات الهيئية فيما يخص الحوادث الكبري في وضعها الطبيعي.

وأضاف: «مثل هذه الحوادث في دول أخرى يتم المطالبة فيها بأرقام تفوق مليار دولار إلا اننا لا نحصل علي نفس قيم التعويض، ولابد من رفع سقف المطالبة والتصميم عليها لاجبار التوكيلات الملاحية بالإلتزام بقواعد قناة السويس وعدم مخالفتها لعدم تعريض حياة أهالي المنطقة للخطر».

ونوه إلى أن ربان السفينة دخل المجري الملاحي ولم يلتزم بالتعليمات الملاحية وأصدر عدة أوامر تسببت في جنوح السفينة وشكلت خطراً كبيراً وأوقفت حركة الملاحة، مشيرا إلى أن هناك أزمة بيئية كبيرة تعرضت لها هيئة قناة السويس خلال الحادث بتفريغ كمية كبيرة جداً من «مياه الصابورا» داخل المجرى الملاحي للقناة.