قناة السويس: استمرار المفاوضات مع شركة السفينة الجانحة بوساطة بريطانية

قال القبطان محمد السيد محمد، كبير المرشدين بقناة السويس، إنه تم تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بعد 6 أيام، وقد أمر القضاء بالحجز عليها في ظل محاولات الوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.

وأضاف «السيد» خلال مداخلة في برنامج «كلمة أخيرة » المذاع على فضائية «on» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الغرامة الموقعة على السفينة تكون من أجل تعويض الخسائر التي وقعت على هيئة قناة السويس.

وأشار كبير المرشدين بقناة السويس، إلى أن الشركة تتفاوض مع الهيئة لتخفيض المبلغ وسيتم دفع 200 مليون دولار نقدي، مع دفع 350 مليون دولار في المستقبل، بعد توقيع ضمان، ليتم الإفراج عن السفينة والشحنة، موضحا أن المفاوضات جارية من خلال نادي الحماية البريطاني بالوساطة بين الشركة وهيئة قناة السويس.

وأكد كبير المرشدين بقناة السويس، أن السفينة تواجد عليها 21 ألف حاوية وتمتلكها شركات مختلفة، مشيرا إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة حكم بالتحفظ على السفينة والبضاعة حتى يتم دفع الغرامة المقررة على السفينة.

وجنحت السفينة في قناة السويس داخل الممر الملاحي في الكيلومتر 151 بعد رحلتها القادمة من الصين وكانت متجهة إلى روتردام، ولكن بسبب الضباب جنحت السفينة، ويصل طول السفينة إيفر جيفين 400 متر وعرضها 59 متر وحمولتها 233 ألف طن وتحمل 52 حاوية، وقد عطلت الملاحة لمدة 6 أيام عصيبة على مصر وحركة التجارة الدولية.