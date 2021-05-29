قناة السويس تعقد مؤتمراً للجنة التفاوض مع السفينة الجانحة غداً

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم السبت، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر غد الأحد، للجنة المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفر غيفن».

وجاء في بيان رسمي لهيئة قناة السويس أن المؤتمر يأتي للتعليق على مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بالسفينة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري.

وقضت الدائرة الأولي بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني علام، رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كل من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، بسكرتارية حامد أحمد السيد، اليوم السبت، بتأجيل القضية لجلسة 20 يونيو المقبل لمنحهم فرصة للتفاوض.

وكانت المحكمة قد استمعت لطلبات دفاع هيئة قناة السويس، ومحامي الشركة المالكة، وطلبا تأجيل القضية لحين التسوية والتفاوض بشكل ودي.

وقال أحمد أبو شنب، أحد أعضاء هيئة الدفاع من مكتب السويفي للمحاماة، عن ملاك السفينة الجانحة بقناة السويس، إن الشركة تأمل في حل سلمي بالتفاوض مع هيئة قناة السويس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أنه انضم لطلب محامي هيئة قناة السويس في طلب لتأجيل، لإعطاء مهلة لمزيد من التفاوض لتسوية ودية، مشيراً إلى أنه تم تقديم مستندات جديدة من ملاك السفينة، تحوي القيمة الحقيقة للسفينة والبضائع وثمن السفينة.

وتابع أن الهيئة قدرت قيمة البضائع والسفينة في البداية بـ3 مليار دولار، وحددت قيمة التعويض 916 مليون دولار، ثم تقدم الدفاع بأرواق تفيد بأن قيمة البضائع والسفينة تقارب 725 مليون دولار فقط.