السبت.. البابا تواضروس يترأس اليوبيل الذهبي لكنيسة القديسين بالإسكندرية

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، عن ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس تدشين كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدى بشر، يوم السبت المقبل، بمناسبة مرور 50 عام على الكنيسة.

زيارات البابا تواضروس الرعوية إلى الإسكندرية في 2021

يأتي ذلك بعدما ترأس البابا تواضروس، خلال إبريل الماضي، صلوات واحتفالية اليوبيل الذهبي بمرور 50 عاما على إنشاء كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل شرق الإسكندرية، وذلك في ثالث زيارة للبابا لمدينة الإسكندرية خلال العام الجاري حينها، قبل أن ترتفع عدد الزيارات إلى 4 حين ترأس صلاة أحد الشعانين من كاتدرائية بشاير الخير 3، وفي الزيارة الخامسة ترأس قداس خميس العهد من دير مارمينا العجائبي بكنج مريوط غرب الإسكندرية.

كنيسة القديسين لها مكانة كبرى في الإسكندرية

وتتميز كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدى بشر، بمكانة كبرى في الإسكندرية، كونها موطن حادث التفجير في عام 2011 الذي يعرف بإسم تفجير كنيسة القديسين.

نهضة شهداء القديسين أون لاين

وشهدت كنيسة القديسين شرق الإسكندرية، مطلع هذا العام، الاحتفال بشهداء تفجير كنيسة القديسين الذين رحلوا عن عالمنا مطلع رأس سنة 2011، حيث شهد هذا العام الغياب الأول للصلوات على أرواحهم وحضور أسرهم وشعب الكنيسة للاحتفال الذي يتم إحياؤه من خلال كهنة الكنيسة للإبقاء على عادتهم السنوية بأي طريقة ممكنة بعد انتشار كورونا، حيث أعلنوا إقامة نهضة شهداء القديسين كالمعتاد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من عام 2020، والذي يوافق الذكرى العاشرة لهؤلاء الشهداء وذلك دون حضور شعبي والاكتفاء بالبث المباشر لها عبر الإنترنت، مطلقين شعاراً لها تحت عنوان: «مش ناسين»، فيما أقيم قداس مع أول أيام العام الجاري احتفالاً بهم.