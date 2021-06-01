كنائس الإسكندرية تستقبل المصلين في عيد دخول المسيح أرض مصر

عادت كنائس الإسكندرية، لفتح أبوابها أمام المصلين مجدداً، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع عيد دخول المسيح إلى أرض مصر، بعد أسبوعين من الغلق نتيجة إرتفاع إصابات فيروس كورونا، الذي جعل الكنائس تتخذ قرار الغلق المؤقت للحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت الكنائس في بيانات وزعتها على المواطنين، اليوم، أن حضور المصلين لصلوات القداس الإلهي سيتم عبر نظام الحجز المسبق، حيث تستقبل القداسات 25% من سعة كل كنيسة، الأمر الذي ترتب عليه إقامة قداسين يومي الجمعة والأحد، فيما يتم إقامة قداس واحد كل يوم خلال الأيام الخمسة المتبقية من كل أسبوع.

كنائس شرق الإسكندرية عاودت الفتح قبل عيد دخول المسيح أرض مصر

وسبقت كنائس شرق الإسكندرية، التابعة إدارياً للأنبا هيرمينا، وعلى رأسها كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بفلمنج، عملية الفتح منذ أمس الأحد، وذلك بعد الرجوع والتنسيق مع نيافة هبرمينا وآباء الكنيسة ومراجعة الوضع الصحي.

وقال مصدر كنسي، إن أساقفة الإسكندرية: «الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية، الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والقمص إبرام أميل الوكيل البابوي»، وضعوا إجراءات مشددة طالبوا خلالها بضرورة اتخاذها من قبل المصلين لحضور القداس الإلهي خلال الفترة الجارية بعد عودة فتح الكنائس مجدداً.

إجراءات حضور قداس عيد دخول المسيح أرض مصر

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن دخول الكنيسة سيكون بالرقم القومي ورقم الحجز كل أيام الأسبوع، مع ضرورة ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح واتباع الاجراءات الإحترازية.

وأوضح أنه لن يسمح بدخول من يعاني من ارتفاع ولو طفيف في درجات الحرارة، مع ضرورة الإلتزام بتعليمات الكشافة ولجنة النظام.

أساقفة الإسكندرية يشجعون على التطعيم بلقاح كورونا

وأشار إلى أن الأساقفة طالبوا الكهنة بتشجيع المصلين على ضرورة الحصول على التطعيم المتاح للسلامة والصحة مع الاستشارة الطبية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي للصحة والسلامة الشخصية في الحياة العامة.

وكان عدد كبير من كنائس الإسكندرية، قررت غلق الكنائس أمام المصلين حتى نهاية شهر مايو، ضمن خطة غلق جزئى تم تطبيقها في الكنائس التي تشهد تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وعلمت «الوطن»، أن أساقفة قطاعات الإسكندرية والوكيل البابوي، قرروا حينها ترك حرية الغلق للكنائس التي تشهد تزايد في أعداد إصابات كورونا، وهو ما نتج عنه إصدار بيانات بغلق من العديد من الكنائس الكبرى، قبل أن تعاود كنائس قطاع شرق وتعلن فتح الكنائس مجدداً قبل يومين من نهاية شهر مايو الجاري.