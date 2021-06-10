«بينهما طرفى خصومة»..ضبط 31 قطعة سلاح ومخدرات في حملات بسوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة مكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة وتم استهداف طرفى خصومة ثأرية بقرية الكتكاتة دائرة مركز ساقلته، كما تم تنفيذ حملات بعدد من المراكز، وأسفرت الجهود عن ضبط 31 قطعة سلاح، كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وأسفرت جهود الحملة في إطار استهداف طرفى الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتي «الرماضنه، الحرارزه» بناحية دائرة مركز ساقلته والتي تجددت بمقتل مندوب مبيعات ينتمي للعائلة الأولي، عن ضبط «إسلام. م. ا» 20 سنه عاطل ويقيم بدائرة مركز ساقلته وبحوزته بندقية آلية، «زهران. ا. م» 35 سنه عامل، ويقيم بدائرة مركز ساقلته والسابق اتهامه في قضية سرقة متجر وبحوزته بندقية آلية.

كما تم ضبط 2 بندقية آلية و6 بندقية خرطوش، و19 فرد روسي محلي الصنع، و2 فرد خرطوش في حملات بعدد من مدن وقري المحافظة،، تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 24 حكم.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط طربة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى 150 جرام بحيازة «محمد. ع. م» 30 سنة، عامل ومقيم بمركز سوهاج، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط 3 لفافات لنبات البانجو المخدر زنة 500 جرام بحوزة «حسن.ع.م»، 35 سنة، عامل ومقيم بمركز المراغة وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.