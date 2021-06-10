الاتحاد الأوروبي يتراجع عن شراء 100 مليون جرعة من لقاح جونسون 

قال عدد من المسؤولين الأوروبيين، إن الاتحاد الأوروبي، قرر عدم شراء 100 مليون جرعة من لقاح شركة جونسون آند جونسون الخاص بفيروس كورونا المستجد، كما أن الاتحاد يفكر في التبرع بـ100 مليون جرعة أخرى، إذا طُلب ذلك، حيث ذكر ثلاثة مسؤولين أوروبيين لـ«رويترز»، أن الاتحاد الأوروبي سمح في نهاية مارس بإلغاء أجل طلب 100 مليون جرعة إضافية.

وكشف المسؤلين عن بند سري في العقد مع شركة جونسون آند جونسون لم يتم الكشف عنه من قبل، وبموجب العقد، طلب الاتحاد الأوروبي 200 مليون جرعة من اللقاح، ولديه الاختيار لشراء 200 مليون أخرى على شريحتين منفصلتين، ويمكنه التراجع عن أي منهم.

وأضاف المسؤولين، أن الموعد النهائي للدفعة الثانية والتي تمثل 100 مليون جرعة متبقية ينتهي في نهاية يونيو، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم استخدامه أم لا، في حين رفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الأمر.

وكجزء من الطلب الأول، التزمت شركة جونسون آند جونسون بتسليم 55 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يونيو، لكنها شحنت حتى الآن حوالي 12 مليونًا فقط، وفقًا لمسؤول في مفوضية الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن حكومات الاتحاد الأوروبي أعربت عن قلقها إزاء التأخيرات الحالية.

يذكر أنه تم تعليق دفعتين أمريكيتين مع ملايين اللقاحات لأسابيع، حيث تقوم وكالة الأدوية الأوروبية بتقييم سلامتها بعد حالات تلوث في مصنع تديره شركة من الباطن لصالح شركة جونسون أند جونسون في الولايات المتحدة، وفي أزمة أخرى، علقت شركة جونسون آند جونسون لفترة وجيزة عمليات التسليم إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن بدأت في أبريل مباشرة بسبب مخاوف صحية، وتم ربط استخدام اللقاح بحالات نادرة جدًا ولكنها خطيرة من الجلطات الدموية.