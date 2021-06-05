عاجل.. أمريكا تخطط لإمداد مصر بفائض لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطط لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على عدة دول، بينها مصر.

وأكدت الوزارة، أن خطة البيت الأبيض لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تتضمن مصر والضفة الغربية وغزة والأردن والعراق واليمن، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم، نقلا عن وكالة رويترز.

وكان «بايدن» أعلن في مارس الماضي، أن بلاده ستقدم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعالم بعد توفير التلقيح للشعب الأمريكي.