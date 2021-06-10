نصائح «الهجرة» للمصريين الراغبين في العودة إلى أعمالهم بالخارج

ناشدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، المواطنين الراغبين في العودة إلي أعمالهم بالخارج، الإسراع في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشارت «مكرم» إلى التواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تم الاتفاق على تخصيص مراكز لتلقي لقاح كورونا للمسافرين فقط إلى أعمالهم، خاصة أن بعض الدول تشترط تلقي المسافرين العائدين للقاح.

وأضافت «مكرم»، أنه تم الاتفاق على إمداد وزارة الخارجية بأسماء مديري المراكز الصحية، حتى يتم التصديق على شهادات اللقاح وفقا لطلب عدد من الدول، موضحة أنه من الأفضل للمواطنين المسافرين الحصول على اللقاح سريعًا، وسيجرى الإعلان خلال أيام عن كل الاماكن المتاحة، إضافة إلى الأماكن التي تم الاعلان عنها من قبل، والتي خصصتها وزارة الصحة.

وذكرت وزيرة الهجرة أن وزارة الصحة والسكان حددت مراكز خاصة لتطعيم المسافرين، وفقًا للضوابط التالية:

1- تقديم الباسبور وتأشيرة العمل، حتى لايتم التلاعب في التطعيمات لغير المستحقين.

2- تصميم تطبيق موبايل (أبليكيشن) قريبًا، يستطيع المسافر الدخول عليه إلكترونيًا، حيث ستسجل عيله وزارة الصحة حصول المواطن على اللقاح وبالتالي سيساعده ذلك بالمرور في أي دولة بالعالم

3- إصدار شهادة رسمية ورقية بتلقي اللقاح، أسوة بما أعلنت عنه الدول الأوربية للسفر إليها بشرط الباسبور الأخضر.

4- أماكن مكاتب الصحة للتطعيم الدولى سيتلقى بها المسافر اللقاح بعيدا عن باقى المواطنين.

5- لابد من التسجيل على الموقع الخاص بتلقى اللقاح.

وسيجرى قريبًا تخصيص عدد من المراكز الكبرى لتلقي اللقاحات، وهى فكرة أكثر من رائعة مثل أرض المعارض الذى يعتبر نموذجا مبهرًا، كما ستنشئ عدد من المراكز الكبرى بالمحافظات، مثل الجيزة والإسكندرية والدقهلية والغربية، وستتراوح الطاقة القصوى لجميع المراكز لاستيعاب متلقي اللقاح من 130 ألفا إلى 140 ألف شخص يوميًا.