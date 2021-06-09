خبير أدوية يشيد بمنح حرية تلقي لقاح كورونا في مصر

وجه الدكتور مينا قلينى، استشارى أول الأدوية العلاجية وخبير أدوية فيروس كورونا المستجد، الشكر للدولة المصريه لعدم إجبار المواطنين على تلقي لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن الدستور يكفل الحريات الشخصية ومنها تلقي اللقاح أو عدم تلقيه.

واضاف خبير أدوية فيروس كورونا لـ«الوطن»، اليوم، أن القانون والأخلاق يمنعان إجبار أى انسان على تلقى اللقاح، ووحين يرغب المواطن في التطعيم يوقع إقرارا بأنه لم يتم إجباره على تلقيه وأنه يتحمل مسئولية أي مضاعفات إن حدثت بلا تعويض، مناشدا جميع مؤسسات الدولة الالتزام بعدم إجبار أي مواطن على تلقي أي لقاح.

بحث علمي عن بروتوكول علاج كورونا

ونشرت مجلة أراء خبراء علاج الأمراض المعدية الطبية الدوليه المرموقة بحثا للطبيب المصرى مينا ثابت قلينى استشارى أول الأدوية العلاجية بنقابة أطباء مصر وعضو هيئة تدريس علم الدواء بكلية الطب يشرح فيه الأساس العلمى للبروتوكول المستخدم بنجاح فى علاج كوفيد-19.

وأشار قليني فى البحث، إلى أن هذا البروتوكول يعتبر رائدا إذ يعالج فيروس كورونا معتمدا على تدخلات مناعية ومضادة للالتهاب وعلى ثلاثة أبحاث منشوره له بالفعل منذ أبريل 2020.

وأكمل ثابت فى البحث أنه يأسف لتجاهل المجلات الطبية لهذا البروتوكول لمده عام فى الوقت الذى يقدم الأساس العلمي الذى يرجح احتمالية أنه علاج حقيقي لهذه الجائحة باستخدام أدوية متوفرة وآمنة وغير مكلفة وجميعها حاصل على إعتماد هيئة الغذاء والدواء الامريكية FDA.

جدير بالذكر، أن قلينى نشر عشرة ابحاث باسم مصر عن كوفيد-19 وعلاجاته معظمها فى مجلات مصنفه الاعلى فى تخصصاتها الطبيه كيو 1 وكيو 2 واحدثها فى مجله اراء خبراء علاج الامراض المعديه يشرح فيه الاساس المناعى لبروتوكوله لعلاج كوفيد-19 المستخدم بنجاح فى علاج الفئات العمريه والمرضيه المختلفه من مصابى هذا الفيروس.