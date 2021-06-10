تحرير 176 مخالفة غلق إداري لمنشات طبية مخالفة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلى استمرار مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشات الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريح صحفي، اليوم، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، تمكنت من المرور على 288 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل ، وذلك خلال شهر مايو الماضي، حيث تم تحرير 176 مخالفة غلق ادارى لمنشأت طبية لوجود مخالفات.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر إنه تم الانتهاء من ترخيص 27 منشأة طبية خاصة، مشيراً إلى غلق 9 منشأت طبية خاصة مخالفة، كما تم استصدار قرارات غلق 154 منشأة طبية خاصة مخالفة وتم فحص 10 شكاوى تم تقديمها الى الادارة لاتخاذ ما يلزم حيالها.

وواصلت مديرية الصحة، تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ونظمت المديرية قافلة طبية، بقرية حلوة، بمركز مطاي، خلال يومي 7و 8 يونية الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1837 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.