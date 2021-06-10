مشروعات وفرت فرص عمل بالمنطقة الصناعية في المنيا.. تعرف عليها

تواصلت جهود محافظة المنيا لإقامة مشروعات استثمارية ضمن خطط الدولة لتنمية صعيد مصر، ويعد مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية في المنيا، من أكبر المشروعات التي تم إنجازها لتوفير فرص العمل للشباب، وتحقيق اكتفاءا ذاتيا من الدواجن للمحافظة، وذلك بعد تشغيل المشروع بكامل طاقته.

ويضم المشروع 12 عنبرا للتربية، وجرى تشغيله على 3 مراحل، المرحلة الأولى تضم 4 عنابر بإجمالي 50 ألف طائر، كتشغيل تجريبي للمشروع، ثم يليها باقي المراحل، وقد تم توقيع عقد اتفاق مع هيئة التنمية الصناعية، بهدف تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة منه، وتعظيم الاستفادة وخلق فرص عمل جديدة لتشغيل مواطني المحافظة.

ويأتي مجمع صناعات مصر الخير للمنسوجات، الذي تديره شركة جيزة لتنمية الصعيد، لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، ثاني أهم المشروعات بالمنطقة الصناعية بالمنيا، حيث يقام المصنع على مساحة 6400 متر بالإضافة إلى 600 متر مبانى خدمية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ما يقرب من 20 ألف قطعة يومياً يتم تصديرها للخارج.

كما تعد الشركة المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية، وشركة بافلي وود للأثاث والعمارة الداخلية، من المشروعات التي فتحت فرص عمل أمام شباب المحافظة.

من جانبه قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة حريصة على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل كافة المشكلات، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى

وأجري محافظ جولة تفقدية بعددٍ من المصانع، بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل، بحضور المهندسة شدي إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية،وأكد أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها، ومستوياتها في خدمة الاستثمار في أي مكان، طالما يتسم المستثمر بالجدية، مشيرًا الى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة، والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، كما تقدم الحكومة المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتعمل على تهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

وشملت جولة المحافظ تفقد، موقع برك الأكسدة، حيث وجه بالبدء في إجراءات الطرح الخاصة بإنشاء محطة صرف معالج صناعي بمنطقة وادي بعثران، للتخلص من مشكلة برك الأكسدة بالمنطقة، ولمعالجة المياه واستغلالها في زراعة الغابات الشجرية بالمنطقة، حيث تضم بحيرات الأكسدة 3 بحيرات على مساحة 72 فدانا.

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