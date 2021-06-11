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حظك اليوم الجمعة 11-6-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:20 ص | الجمعة 11 يونيو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يتمتع مواليد برج السرطان بالشجاعة والقوة، وهم رومانسيون جدّاً، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك اليوم فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

 مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير برج السرطان توم هانكس ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

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