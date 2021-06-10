بسبب السعودية.. قطر تشتري حقوق بث دوري أبطال أوروبا بثمن منخفض

احتفظت شبكة «بي إن» القطرية بالحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لمدة 3 سنوات مقبلة مقابل 600 مليون دولار، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج الأمريكية، التي أشارت إلى أن الشبكة القطرية تمكنت من تجديد عقدها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاحتفاظ بأحقية بثها لمباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا للسيدات، وذلك في منقطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لما ذكره مصدر مطلع، وبحسب المصدر فإن العقد الجديد يعتبر أقل بـ 25 في المئة من العقد السابق بين القنوات القطرية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكانت شبكة «بي إن» حصلت على حقوق دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي العام 2017 في عقد يمتد لأربع سنوات، وتشير بلومبيرج إلى أن انخفاض الأسعار تعكس حقيقة أن قنوات beIN لا تزال غير قادرة على البث في السعودية، أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الرغم من ذوبان التوترات بين قطر والمملكة.

وفي مطلع العام الجاري، أنهت السعودية مقاطعة جارتها قطر بعد 3 سنوات من الخلافات، اتهمت السعودية خلالها على نطاق واسع بارتباطها بقرصنة حقوق بث مباريات كرة القدم العالمية عبر قنوات منافسة، لكن الرياض تنفي ذلك بشدة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن مؤخرا عن خطط لإصلاح شكل بطولاته الرئيسية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا بعد أن واجه تهديد إقامة مسابقة منفصلة باسم «دوري السوبر الأوروبي» الذي كان سيشمل 15 من أكبر أندية القارة العجوز، لكن مخططات دوري السوبر انهارت في ظرف يومين بعد أن انسحبت الأندية الإنجليزية على خلفية ضغوطات سياسية، طبقا لما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.